Chappell Roan s’en prend au photographe des VMA qui lui a dit de « se taire »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Chappell Roan s’en est pris à un photographe qui a été entendu dire « ferme ta gueule » peu après son arrivée aux MTV Video Music Awards de ce soir.

La star montante de la pop, âgée de 26 ans, a pointé du doigt l’agresseur et a répondu sèchement : « TU la fermes. »

Roan apparaissait sur le tapis noir de l’événement de New York ce soir (11 septembre) avec une épée médiévale en guise de accessoire.

« Ne fais pas ça ! Pas moi, salope », a ajouté la chanteuse, avant de reprendre la pose pour les photographes.

La chanteuse de « Pink Pony Club » a récemment suscité des plaintes après avoir annulé deux concerts à venir dans un court délai, invoquant des « conflits d’horaire », afin de répéter pour sa prochaine performance aux VMA.

Sur Instagram, un fan a écrit : « Je trouve ça tellement embarrassant que tu penses avoir le droit de manquer de respect à tes fans qui ont dépensé de l’argent pour le logement et le transport pour aller voir ton spectacle juste parce que la petite madame a préféré aller chanter aux VMA ? Fais mieux ! »

Roan a également fait la une des journaux récemment lorsqu’elle a ressenti le besoin d’expliquer pourquoi elle doit « tracer des lignes et fixer des limites » lorsqu’il s’agit d’interactions avec ses fans.

Les VMA sont de retour et célèbrent leur 40e anniversaire cette année.

La rappeuse Megan Thee Stallion sera l’hôte de la cérémonie de remise des prix à l’UBS Arena de Long Island.

C’est la première fois que la star de « WAP » anime une cérémonie de remise de prix, bien qu’elle ait été l’invitée d’honneur Samedi soir en direct et a été co-animateur de Le Tonight Show avec Jimmy Fallon dans le passé.

Taylor Swift est en tête des nominations aux VMA avec 10 nominations, dont huit pour son clip « Fortnight » et des nominations dans les catégories Artiste de l’année et Meilleure chanson pop. Elle est suivie par son collaborateur de « Fortnight », Post Malone, qui en compte neuf. Il est nommé avec Swift huit fois et a remporté sa neuvième nomination pour son tube country « I Had Some Help », avec Morgan Wallen.

Les nominés dans la catégorie Artiste de l’année sont Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter et SZA.

Grande, Carpenter et Eminem sont à égalité avec six nominations ; Megan Thee Stallion et SZA en ont cinq chacune. Lisa, Olivia Rodrigo et Teddy Swims de Blackpink suivent avec quatre nominations chacune.

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et de podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Profitez d’un accès illimité à 70 millions de chansons et de podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Cette année, 29 nouveaux nominés sont présents, parmi lesquels Wallen, Carpenter et Swims ainsi que Benson Boone et Tyla – ces deux derniers ayant chacun trois nominations.

Parmi les artistes qui se produiront ce soir, on retrouve Roan ainsi que Katy Perry, Benson Boone, Sabrina Carpenter, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro, Anitta, Karol G, LL COOL J, Shawn Mendes et Camila Cabello.