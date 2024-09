Chappell Roan revient sur une étape importante de sa lutte contre une grave dépression

Chappell Roan fête un an depuis la sortie de son premier album, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest.

S’exprimant sur Instagram dimanche, Roan a exprimé son immense gratitude pour cette étape importante.

Chappell Roan a récemment révélé qu’on lui avait diagnostiqué une dépression sévère

En réfléchissant à l’année écoulée, Roan a écrit dans la légende : « 1 an de The Rise & Fall of a Midwest Princess, ma vie a changé pour toujours. »

Elle a ajouté : « Cela a été incroyable, difficile, magnifique, révélateur, stimulant, transformateur et source de toutes les émotions possibles. »

La chanteuse a remercié ses fans pour leur soutien, soulignant l’importance de la communauté dans son succès, en disant : « Merci, merci, merci pour tout. Merci d’être venu pour ce projet et d’avoir cru en moi. »

Roan, qui a reçu son tout premier trophée VMA dans la catégorie Meilleur nouvel artiste, a tenu à souligner que ses réalisations ne sont pas uniquement les siennes.

« PS : ce n’est pas seulement moi qui fais en sorte que cela se produise, c’est une équipe de personnes qui travaillent d’arrache-pied jour et nuit pour maintenir cette activité à flot. J’ai tellement de chance et je me sens tellement aimée », a-t-elle ajouté.

Ce moment émouvant survient après la récente révélation de Roan sur ses défis personnels.

Dans une interview avec Le Gardien, Roan a révélé qu’on lui avait diagnostiqué une dépression sévère et qu’elle suivait « une thérapie deux fois par semaine ».

Elle a expliqué : « Je pense que c’est parce que toute ma vie a changé. Tout ce que j’aime vraiment faire maintenant a un impact. Si je veux aller dans une friperie, je dois réserver un contrôle de sécurité et me préparer à ce que cela ne soit pas normal. »