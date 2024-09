Chappell Roan révèle qu’on lui a diagnostiqué une grave dépression

La chanteuse, qui a déjà parlé à ses fans de ses difficultés avec le trouble bipolaire II, a déclaré qu’elle « ne pensait pas » souffrir d’une dépression sévère parce qu’elle n’est « pas vraiment triste », mais qu’elle avait « tous les symptômes d’une personne gravement déprimée ».

Chappell Roan se montre franche au sujet de sa santé mentale.

Dans une interview avec Le Gardienla chanteuse de 26 ans – qui a déjà parlé de ses difficultés avec le trouble bipolaire II – a révélé qu’on lui avait récemment diagnostiqué une « dépression sévère » après avoir consulté un psychiatre pour comprendre pourquoi elle ressentait des symptômes inconnus.



« Je suis en thérapie deux fois par semaine. Je suis allée voir un psychiatre la semaine dernière parce que je me disais que je ne savais pas ce qui se passait », se souvient Roan. « Elle m’a diagnostiqué une dépression sévère, ce que je ne pensais pas avoir, car je ne suis pas réellement triste » . «

« Mais j’ai tous les symptômes d’une personne gravement déprimée », a-t-elle ajouté, énumérant des symptômes tels que le brouillard cérébral, des difficultés de concentration, des oublis et « un point de vue très terne ».

Roan – qui a a parlé des inconvénients de la célébrité — a déclaré qu’elle pensait que sa soudaine célébrité était directement liée à son nouveau diagnostic.

« Je pense que c’est parce que toute ma vie a changé », a-t-elle déclaré. « Tout ce que j’aime vraiment faire maintenant a un impact. Si je veux aller dans une friperie, je dois réserver un contrôle de sécurité et me préparer à ce que ce ne soit pas normal. Aller au parc, faire du pilates, du yoga… comment faire cela en toute sécurité sans être traquée ou harcelée ? »

Le mois dernier, l’interprète de « Good Luck Babe » a publié une vidéo TikTok dans laquelle elle interpellait ses fans sur leur « comportement étrange » et leur demandait de respecter ses limites. En conséquence, certains fans l’ont qualifiée d' »ingrate ».



Roan est redevenue virale la semaine dernière lorsqu’elle j’ai insulté un photographe tout en posant pour des photos sur le MTV Video Music Awards 2024 tapis rouge.

« Je suis très rebutée par la célébrité dans tout ça », a-t-elle admis. Le Gardienrepensant à ce moment sur le tapis rouge. « Certaines filles sont dans ce milieu depuis si longtemps qu’elles y sont habituées, mais je ne suis pas cette fille. Je ne vais pas être la coqueluche d’un homme qui me dit de la fermer. »

« Ils pensent que je me plains de mon succès. Je me plains d’être maltraitée », a-t-elle ajouté.

Ailleurs dans son entretien avec Le Gardienla chanteuse de « Hot to Go » a également évoqué ses difficultés avec sa santé mentale et sa sexualité en grandissant dans un foyer chrétien conservateur du Midwest.

« J’avais tellement besoin de me sentir comprise », a déclaré Roan, qui s’identifie comme lesbienne. « J’ai repoussé au plus profond de moi-même ma part d’homosexualité parce que je me disais que ce n’était pas possible que ce soit moi. »

En plus de réprimer sa sexualité, elle souffrait également d’un trouble bipolaire de type II, alors non diagnostiqué, et d’idées suicidaires.



« J’étais très, très seule. Quand j’étais petite, on disait que « gay » veut dire « homme gay flamboyant » et « lesbienne » veut dire « fille butch qui a l’air masculine » », se souvient-elle. « Il n’y avait pas beaucoup de diversité dans le domaine de l’homosexualité. Et j’étais très malade mentalement – suicidaire pendant des années – et je ne prenais pas de médicaments, parce que cela ne fait pas partie de la culture du Midwest. Ce n’est pas : « Peut-être qu’on devrait te trouver un psychiatre ». C’est : « Tu as besoin de Dieu. Tu dois prier pour ça ». »

Roan a reçu un diagnostic de trouble bipolaire de type II à l’âge de 22 ans. Elle a déjà parlé de son expérience de vie avec ce trouble.

En mai 2022, la chanteuse de « Pink Pony Club » a parlé de son diagnostic sur Instagram.

« On m’a diagnostiqué un trouble bipolaire de type 2 et ça a été assez difficile de garder le contrôle et de sortir ces chansons », avait-elle écrit à l’époque. « J’étais sous médicaments et j’étais en pleine hypomanie lorsque Naked in Manhattan est sorti, ce dont je suis sortie maintenant. Et les semaines qui ont précédé et suivi la campagne de sortie de « My Kink Is Karma », j’ai suivi une thérapie intensive en ambulatoire/individuelle 4 jours par semaine et ça a vraiment été difficile de trouver un équilibre entre la promotion et le fait d’être constamment active sur les réseaux sociaux. »

« Je n’en parle pas vraiment beaucoup, mais cela m’affecte au quotidien et représente une part importante de ma musique. Je suis dans une situation saine, je voulais juste partager et je pense qu’il est important de parler de santé mentale.

Selon le Institut national de la santé mentaleLe trouble bipolaire II – l’un des trois types de trouble bipolaire – est « défini par un ensemble d’épisodes dépressifs et d’épisodes hypomaniaques ».