Chappell Roan révèle qu’elle vote pour Kamala Harris après une réaction négative en ligne

La pop star Chappell Roan a révélé mercredi dans une vidéo TikTok qu’elle voterait pour la vice-présidente Kamala Harris en novembre, bien qu’elle n’ait pas soutenu la candidate démocrate à la présidentielle. L’annonce de l’auteure-compositrice-interprète a fait suite à une intense campagne électorale qui a duré plusieurs jours. réaction négative en ligne de sa base de fans libéraux.

Les critiques ont été alimentées après que Roan, 26 ans, ait déclaré Le Gardien Dans une interview la semaine dernière, elle a déclaré qu’elle ne se sentait pas « obligée de soutenir quelqu’un » lors de l’élection présidentielle de 2024 parce qu’il y a « des problèmes des deux côtés ». Certains critiques l’a claquée pour le commentaire « des deux côtés » en particulier, soulignant les différences généralisées entre les positions politiques républicaines et démocrates sur les questions LGBTQ. D’autres l’ont qualifiée de «républicain de placard.«

En réponse à la réaction négative, Roan a publié un Vidéo TikTok Mardi, elle a déclaré qu’elle ne voterait pas pour l’ancien président Donald Trump, bien que ce message n’ait pas suffi à calmer la colère. fureur des fans.

Visiblement frustrée par ses détracteurs, Roan a tenté mercredi de clarifier définitivement sa position sur les élections de 2024.

« Je ne vais pas me contenter des options qui s’offrent à moi, et vous ne me ferez pas culpabiliser pour ça », a déclaré Roan dans une vidéo TikTok qui a été vue plus de 3 millions de fois. « Alors oui, je vote pour Kamala, mais je ne me contenterai pas de ce qui m’a été proposé, parce que c’est discutable. »

Clarifiant davantage sa position, elle a fait valoir que « soutenir et voter sont des choses complètement différentes ».

« Évidemment, je vais me faire foutre des politiques de droite, mais je vais aussi me faire foutre de certaines politiques de gauche », a déclaré Roan. « C’est pourquoi je ne peux pas les soutenir. C’est pourquoi je ne peux pas, par exemple, mettre mon nom entier dans mon projet. »

Roan, qui est lesbienne, a ensuite cité les problèmes transgenres et la guerre à Gaza comme raisons pour ne pas soutenir le ticket démocrate.

La pop star n’a pas précisé dans la vidéo de mercredi avec quelles politiques transgenres de Harris elle était en désaccord. Cependant, dans une interview accordée à Rolling Stone ce mois-ci, Roan a critiqué une déclaration de la Maison Blanche datant de juin qui exprimait son opposition aux opérations chirurgicales de réassignation sexuelle pour les mineurs.

Harris, qui a toujours défendu ouvertement les droits des homosexuels, est largement considérée par les militants LGBTQ comme la candidate à la présidence la plus pro-LGBTQ de l’histoire. Le programme officiel du parti démocrate stipule également que les démocrates « s’opposeront vigoureusement aux interdictions étatiques et fédérales de soins de santé affirmant le genre », « donneront la priorité aux enquêtes sur les crimes haineux contre les personnes trans et non binaires » et favoriseront les lois anti-discrimination.

Concernant la guerre entre Israël et le Hamas, Harris a déclaré à plusieurs reprises qu’elle soutenait le droit d’Israël à se défendre. Dans le même temps, elle a déclaré que sa mission en tant que présidente serait de veiller à ce que « la guerre entre Israël et le Hamas se poursuive ».Les souffrances à Gaza prennent fin et le peuple palestinien puisse réaliser son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l’autodétermination.

La campagne de Harris n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Interrogé sur les remarques de Roan, Brian Hughes, conseiller principal de la campagne Trump, a déclaré : « Je ne pense pas que les jeunes familles de Pennsylvanie, du Wisconsin ou de Géorgie qui ont du mal à s’offrir une maison et des courses se soucient de savoir pour qui vote un chanteur pop multimillionnaire. »

Depuis qu’elle est devenue célèbre et qu’elle a atteint le sommet des classements ces derniers mois, Roan n’a pas hésité à s’engager dans la politique. En juin, lors d’une prestation au Governors Ball Music Festival à New York, elle a révélé qu’elle avait refusé une invitation à se produire à la Maison Blanche.

« C’est une réponse à la Maison Blanche, qui m’a demandé de chanter pour la Pride. Nous voulons la liberté, la justice et la liberté pour tous. Quand vous ferez cela, c’est là que je viendrai », a-t-elle déclaré devant une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Elle a réaffirmé sa position dans le Entretien avec Rolling Stoneen disant : « Je n’irai pas à la Maison Blanche parce que je ne vais pas être un singe pour la Pride. »

Dans la même interview accordée à Rolling Stone, Roan a également parlé de la façon dont elle a mal géré son ascension soudaine vers la célébrité. Ses vidéos, dans lesquelles elle apparaît souvent en colère, sur TikTok cette semaine ont fait partie de celles qui ont fait la une des journaux ces derniers mois.

Roan a terminé sa vidéo TikTok mercredi en encourageant ses fans à voter pour celui qu’ils considèrent comme « la meilleure option pour ce que nous avons en ce moment ».

« J’espère que cela montre clairement que non, je ne prends pas parti dans ce que nous avons en ce moment », a déploré Roan. « Oui, l’un est évidemment meilleur que l’autre, mais… j’espère que vous ne vous contenterez pas de ce que nous avons et que vous ne mettrez pas votre nom derrière quelqu’un en qui vous n’avez pas entièrement confiance en raison de ses actions flagrantes. »

Il semble qu’au moins certains de ses fans en prennent note.

Un compte X, Pop Flop, dédié à l’actualité de la culture pop et devenu viral la semaine dernière pour avoir partagé des citations de l’interview de Roan dans The Guardian s’est excusé mercredi.

« L’équipe PopFlop s’excuse sincèrement pour le message concernant les problèmes de Chappell Roan avec le sponsor », a déclaré le compte, qui compte plus de 36 000 abonnés. « Nous n’avons vraiment compris la gravité de la situation et à quel point elle était mauvaise que bien plus tard. »

