Chappell Roan révèle pourquoi elle a dit au photographe de « fermer sa gueule »

Chappell Roan a révélé pourquoi elle a crié « ferme ta gueule » à un photographe alors qu’elle posait pour des photos sur le tapis rouge des VMA 2024.

La jeune femme de 26 ans, qui est rentrée chez elle avec un brillant prix de meilleur nouvel artiste, s’est d’abord détournée des lumières clignotantes alors qu’elle essayait de peaufiner sa tenue médiévale avant de poser pour des clichés.

Chappell Roan a dit aux photographes de « fermer leur gueule » aux VMA 2024. AFP via Getty Images

La jeune femme de 26 ans s’est d’abord détournée des photographes pour pouvoir peaufiner sa tenue médiévale avant de poser pour des clichés. Getty Images pour MTV

Mais alors qu’elle se préparait, elle s’est rapidement retournée et a insulté un caméraman.

L’interprète de « Red Wine Supernova » s’est ensuite pointée du doigt avant de dire aux paparazzi « pas moi, s–h ».

« Pour quelqu’un qui ressent beaucoup d’anxiété lorsque les gens vous crient dessus, le tapis est horrible, et j’ai crié en retour », a-t-elle expliqué à Divertissement ce soir« Tu n’as pas le droit de me crier dessus comme ça. »

L’interprète de « Good Luck, Babe ! » a admis qu’elle était « nerveuse » avant sa première prestation aux VMA lors d’une interview sur le tapis rouge.

La chanteuse a admis être « nerveuse » à propos de sa performance avant le spectacle. MTV

« Pour quelqu’un qui ressent beaucoup d’anxiété lorsque les gens vous crient dessus, le tapis est horrible, et j’ai crié en retour », a-t-elle expliqué à Entertainment Tonight. X/@etnow

« Il y a beaucoup de choses techniques qui se passent et qui ne m’étaient jamais arrivées, mais nous nous sommes entraînées tellement de fois. J’ai l’impression que c’est la prochaine étape de ma carrière, alors je me suis dit : « Bon sang, OK, ça fait du bien d’être ici » », a-t-elle déclaré.

Malgré les sourcils froncés soulevés par son échange houleux sur le tapis rouge, le chanteur Noah Kahan a apporté son soutien à Roan.

« Je n’oublierai jamais le moment où j’ai quitté Clive Davis et les horribles photos et paparazzis que je racontais devant ma douce mère qui n’arrivait pas à croire que cela se produisait réellement. J’adore cette façon de @ChappellRoan de se défendre. » Kahan a écrit sur X.

Le chanteur est rentré chez lui avec un brillant prix pour le meilleur nouvel artiste. REUTERS

Roan a donné une interprétation enflammée de son tube de l’été « Good Luck, Babe » pendant les VMA. Charles Sykes/Invision/AP

Lors de la cérémonie de remise des prix remplie de stars, Roan a régalé ses fans et ses célébrités avec une interprétation enflammée de son tube de l’été « Good Luck, Babe » avant d’accepter le prix du meilleur nouvel artiste.

Dans son discours de remerciement, la chanteuse a lu un extrait de son journal.

« Je dédie cette chanson à tous les artistes drag qui m’inspirent », a déclaré Roan, tout en saluant « les gays qui dédient ma chanson à quelqu’un qu’ils aiment ou détestent ».

Avant sa grande victoire, la chanteuse a déclaré qu’elle n’avait jamais remporté de prix auparavant.

« Je n’ai jamais rien gagné, donc ce serait génial. Ce sera cool », a déclaré Roan sur le tapis rouge.

Le musicien a reçu quatre nominations, dont celle de meilleur nouvel artiste, celle de meilleure performance push de l’année pour « Red Wine Supernova », celle de meilleure vidéo tendance pour « Hot To Go ! » et celle de chanson de l’été pour « Good Luck, Babe !