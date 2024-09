Chappell Roan remporte le prix du meilleur nouvel artiste aux VMA 2024

Chappell Roan a a remporté le prix VMA du meilleur nouvel artiste, qui a défini sa carrière. Elle rejoint les lauréats légendaires du passé, parmi lesquels Nirvana, Eminem, Olivia Rodrigo et Billie Eilish.

« Vous pouvez y croire ? Nous sommes aux VMA. Je vais lire d’ici, j’ai écrit un discours pour mon journal », a déclaré Roan au début de son discours. Elle a remercié MTV, ses amis et sa famille, son équipe et son label Island Records. Les dédicaces qui ont suivi ont été accueillies par des acclamations dans toute l’UBS Arena de Long Island et probablement plus d’une personne à la maison.

« Je dédie ce morceau à tous les artistes drag qui m’inspirent, et je le dédie aux personnes queer et trans qui alimentent la pop », a déclaré Roan avec un large sourire. « Aux gays qui dédient mes chansons à quelqu’un qu’ils aiment ou détestent. Et merci aux gens qui sont fans, qui m’écoutent, qui m’entendent quand je partage ma joie et mes peurs. Merci de m’avoir écouté. »

En conclusion, elle a ajouté : « Et pour tous les jeunes homosexuels du Midwest qui regardent en ce moment, je vous vois. Je vous comprends, parce que je suis l’une d’entre vous. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement qui vous voulez être, salope. »

Roan s’est dirigée vers la scène dans une robe à mailles en chaîne, poursuivant le thème médiéval qu’elle avait commencé lorsqu’elle avait apporté une épée sur le tapis rouge et mis le feu à un château lors de sa performance de « Good Luck, Babe ! » plus tôt dans la soirée.

Tendance

Cette année a été énorme pour Roan, et remporter le prix du meilleur nouvel artiste n’est que sa dernière réussite. Depuis la sortie de « Good Luck, Babe ! », Roan « a connu le genre d’ascension qui rend des mots comme « météorique » étranges », comme l’a dit Brittany Spanos dans son récent article. Pierre roulante Roan a également été nominée pour la chanson de l’été et pour la meilleure vidéo tendance pour sa vidéo « HOT TO GO ! », qui met en valeur la danse populaire synonyme de la chanson. La chanteuse rejoint 28 autres nominées pour la première fois aux VMA, y compris des artistes qu’elle a affrontés dans la catégorie Meilleurs nouveaux artistes. Il s’agit de son premier MTV Video Music Award.

Cette année, la catégorie Meilleur nouvel artiste a été remplie de prétendants de renom, dont Benson Boone, Shaboozey, Teddy Swims et les finalistes Gracie Abrams et Tyla. L’année dernière, Ice Spice a remporté le prix du Meilleur nouvel artiste aux VMA.