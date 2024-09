Chappell Roan présente un moment de mode médiéval aux MTV VMA 2024 — et son propre chevalier

Chappell Roan n’a pas hésité à se préparer pour ses premiers MTV VMA.

La chanteuse de 26 ans, qui chante « Good Luck, Babe ! », a fait preuve d’un style épique sur le tapis rouge de New York le 11 septembre, et elle l’a fait dans un style médiéval. Elle s’est présentée vêtue d’une robe fluide transparente signée Y/Project surmontée d’une cape vert menthe. En dessous, elle portait des cuissardes.

Ses accessoires ont peut-être mis en valeur la robe, cependant : elle portait une épée et des menottes en métal à chaque poignet, ainsi qu’un grand collier en forme de croix et d’autres bijoux. Elle portait également des ongles extra-longs pour plus de drame.

Elle portait ses cheveux roux en boucles romantiques qui lui tombaient sur le visage et était escortée par un chevalier en tenue appropriée. Son glamour était sombre et vampirique avec un œil charbonneux et un rouge à lèvres rouge foncé.

Pour sa toute première participation aux VMA, Roan est nommée dans la catégorie meilleure nouvelle artiste. Elle sera en compétition avec Benson Boone, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims et Tyla. Elle se produira également pendant le spectacle. Sabrina Carpenter, Camila Cabello et Katy Perry, qui remporteront le Video Vanguard Award, se produiront également.

« Katy est une puissance musicale et une véritable icône de la culture pop », a déclaré Bruce Gillmer, président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements de Paramount et directeur du contenu musical de Paramount+, dans un communiqué.

Il a ajouté : « Grâce à sa vision créative révolutionnaire, elle est devenue un phénomène mondial et a conquis les plus grandes scènes du monde. Les prouesses de Katy seront pleinement exposées EN DIRECT aux VMA avec une performance à ne pas manquer, qui couvrira toute sa carrière et célébrera ses plus grands moments et ses succès en tête des charts. »

Roan est devenue célèbre pour ses choix vestimentaires avant-gardistes sur scène. Lors du Governors Ball de cette année à New York, elle s’est déguisée en Statue de la Liberté. Elle a déclaré à la foule qu’elle était « travestie » en tant que monument parce que Lady Liberty est « la plus grande reine de toutes », avant de citer le poème gravé sur la Statue de la Liberté.

« Donnez-moi vos fatigués, vos pauvres, vos masses entassées, aspirant à respirer librement », a-t-elle cité une partie du poème, avant d’expliquer les mots à son avis, par une vidéo partagé sur TikTok par Pierre roulante.

« Cela signifie la liberté dans les droits des trans, cela signifie la liberté dans les droits des femmes… et cela signifie surtout la liberté pour toutes les personnes opprimées dans les territoires occupés », a-t-elle déclaré, visiblement émue.

Les MTV VMA 2024 seront diffusés le 11 septembre à 20 h HE/HP en direct de l’UBS Arena de New York.