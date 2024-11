Chappell Roan lance une nouvelle chanson country lesbienne sur « Saturday Night Live »

Son penchant est… la country ?

Chappell Roan est passée du « Pink Pony Club » au country club sur « Saturday Night Live », surprenant les fans en allant country à la fois dans le look et le son pour son deuxième numéro de la série, la première d’une toute nouvelle chanson, « The Giver ». », qui marie C&W avec LGBTQ+.

« Je fais le travail », a chanté Roan dans le refrain de la nouvelle chanson, qui partage un thème avec « Femininomenon » en faisant valoir que plaire à une femme est parfois (ou toujours ?) un travail qu’il vaut mieux laisser à une autre femme.

« Vous tous, les garçons de la campagne, dites que vous savez comment menacer une femme, » a déclaré Roan lors d’un discours prononcé dans la chanson – « Eh bien, seule une femme sait comment bien traiter une femme. Elle fait le travail.

Pour cette deuxième apparition en fin de série, Roan portait toujours la grande perruque rouge à mèches blanches qui marquait son look initial lorsqu’elle avait interprété plus tôt sa chanson signature « Pink Pony Club ». En dehors de cela, tout était différent, jusqu’aux chanteurs de fond et au groupe entièrement féminin de Roan qui étaient passés au denim old-school et aux chemises western, tandis que Roan réapparaissait dans un haut dos nu de style vichy, un short court et des bottes qui aurait presque pu sortir de « The Dukes of Hazzard ».

Sauf que les « ducs » n’avaient pas grand-chose à voir avec cela : Roan célébrait distinctement les duchesses de Hazzard, avec des paroles modérément risquées sur les partenaires donnant et recevant et l’assurance que « c’est juste dans ma nature de le prendre comme un preneur » et « tu n’as pas besoin de te dépêcher. »

Des ours de dessins animés et d’autres animaux de la forêt animés ont regardé le groupe soudainement propulsé par un violon reconduire le pays à la maison.

Bien que le titre de la chanson n’était pas connu avant ses débuts sur « SNL » et que les fans devinaient d’après son refrain qu’elle s’appelait « She Gets the Job Done », NBC a ensuite publié une partie de la performance sur les réseaux sociaux avec une légende révélatrice. qu’il s’appelle « Le Donateur ».

La semaine dernière, Roan a posté une photo d’elle avec la pochette LP de son premier album et a suggéré dans la légende qu’il était sur le point d’être supplanté par un nouveau, bien qu’aucune indication sur un calendrier pour son enregistrement ou sa sortie n’ait été proposée. (« L’album est un peu sorti à mon avis, mais il est temps d’accueillir une nouvelle bombe dans la villa », a-t-elle écrit, reprenant un slogan de la série télé-réalité « Love Island ».) Mais son producteur/co-scénariste, Dan Nigro , a donné des indices sur le déroulement du deuxième album dans une récente interview au New York Times, affirmant qu’ils avaient fait cinq morceaux jusqu’à présent – ​​et notant que l’un d’eux était une « chanson country amusante et rythmée » qui comprend « un violon ». … une nouvelle version de Chappell.

Plus tôt dans « SNL », Roan a interprété « Pink Pony Club » et est sortie du micro pour le pré-refrain final afin que le public du studio puisse le chanter en son nom. Peut-être que les techniciens audio de l’émission ont augmenté le son ambiant plus que d’habitude, mais il semblait que l’ensemble du public était composé de fans inconditionnels de Roan, à en juger par le volume des chants diffusés par les haut-parleurs de la télévision.

À la fin de « Pink Pony Club », Roan a crié « Live from New York! », répétant le slogan traditionnel de l’émission – la seule fois de mémoire qu’un invité musical a fait cela – dans ce qui ressemblait à une exclamation spontanée de triompher de la façon dont la performance avait été passionnante, ou même de l’audace du voleur de scène.

L’apparition de Roan dans la série a duré 13 ans, ou du moins en rêve. Sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la semaine, elle a publié une capture d’écran d’une publication sur Facebook qu’elle a publiée en avril 2011, alors qu’elle aurait eu 13 ans, sous son nom d’avant-scène, Kayleigh Amstutz, disant prophétiquement : « Je suis déterminée à être sur SNL.

Le passage de Roan vers la country est probablement un changement de direction ponctuel et non significatif, puisque Nigro a indiqué dans son interview au New York Times qu’une seule des chansons sur lesquelles ils travaillaient pour le deuxième album était un numéro country. (Elle a également profité de concerts pour présenter un autre nouveau morceau, « Subway », qui n’est pas dans une veine country.) Quoi qu’il en soit, elle est l’une des nombreuses artistes pop majeures à s’être lancées dans le genre ces derniers temps, avec Beyoncé. et Post Malone ont tous deux sorti des albums sur le thème country cette année et Lana Del Rey travaille sur un album depuis un certain temps.

La nouvelle chanson de Roan n’est bien sûr pas la première chanson country lesbienne. Parmi eux, « If She Ever Leaves Me » des Highwomen, et des points de comparaison dans ce sous-genre en plein essor pourraient devenir un sujet de conversation lorsque Brandi Carlile animera une discussion avec Roan et Nigro à Los Angeles cette semaine.

Maintenant, la grande question : Roan sera-t-il invité à faire le travail avec une apparition au Grand Ole Opry ?