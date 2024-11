Chappell Roan fait la promotion des débuts de « SNL » malgré un rodage maladroit attendu

Le moment de boucler la boucle de Chappell Roan pourrait bien devenir un peu gênant !

Alors que la pop star montante s’apprête à faire ses débuts en tant qu’invitée musicale dans le célèbre sketch comique, Samedi soir en directplus communément appelé SNLRoan pourrait bien se retrouver face à face avec la candidate aux élections présidentielles, Kamala Harris, selon Courrier quotidien.

L’actuel vice-président et le L’ascension et la chute de la princesse du Midwest les créateurs d’albums sont prêts à se croiser et à partager le même écran sur SNLL’épisode du 2 novembre.

Harris marquerait son apparition à l’écran avec la chanteuse de 26 ans quelques jours seulement avant les élections présidentielles du 5 novembre 2024.

Pendant ce temps, le Supernova du vin rouge » s’est exclamée la chanteuse, ce qui pourrait être considéré comme un rêve devenu réalité, via son compte Instagram.

Le 1er novembre, Roan, dont le nom de naissance est Kayleigh Amstutz, a fait la promotion de son prochain long métrage dans l’émission emblématique en téléchargeant un carrousel de photos comprenant une capture d’écran de son statut Facebook datant d’avril 2011, qui déclarait : « Je suis déterminée à être sur SNL.»

Alors que le message, contenant également une photo d’elle avec le comédien John Mulaney, qui devrait animer l’épisode, était sous-titré, « @nbcsnl Tmrw night with @johnmulaney. »