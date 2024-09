Chappell Roan explique sa rencontre avec un photographe sur le tapis rouge des VMA

L’un des Les moments les plus dramatiques des MTV Video Music Awards de cette année se sont produits sur le tapis rouge lorsque Chappell Roan, en tenue médiévale, a dit à un membre d’un groupe de photographes de « fermer sa gueule ». Quelques instants après l’incident, elle a expliqué pourquoi elle s’était énervée lors d’une autre interview sur le tapis rouge avant les VMA.

Dans une vidéo du tapis rouge, Roan — Pierre roulanteRoan, la star actuelle de la couverture du magazine, est vue en train de mettre en scène sa tenue pour les photos lorsqu’une personne apparemment impatiente dit quelque chose qui l’a mise en colère. « Ferme-la ! », lui a crié Roan en pointant son long ongle métallique vers une personne invisible et toujours non identifiée. « Non. Pas moi, salope. »

Chappell Roan was told by a #vmas photographer to “shut the f**k up”, leading to her response. pic.twitter.com/jXaTfIH7yR — 🏁 (@concertleaks) September 11, 2024

Après avoir réprimandé la personne, le voyage de Roan sur le tapis rouge s’est poursuivi sans incident, se terminant par une interview avec Divertissement ce soirqui lui a demandé ce qui s’était passé.

« C’est assez bouleversant et assez effrayant. Pour quelqu’un qui ressent beaucoup d’anxiété lorsque des gens vous crient dessus, le tapis est horrible, et j’ai crié en retour », a-t-elle déclaré. ET« J’ai crié en retour. Tu n’as pas le droit de me crier dessus comme ça. »

Chappell Roan reacts to being yelled at by photographers on the #VMAs black carpet: "The carpet is horrifying, and I yelled back!" pic.twitter.com/SqUbGdBhnm — Entertainment Tonight (@etnow) September 11, 2024

Le chanteur Noah Kahan a fait partie de ceux qui ont montré leur soutien à Roan sur les réseaux sociaux après l’incident, racontant sa propre rencontre avec les paparazzis. « Je n’oublierai jamais d’avoir laissé Clive Davis et les horribles conneries que les photographes et les paparazzis ou quoi que ce soit d’autre me disaient devant ma douce mère qui n’arrivait pas à croire que cela se produisait réellement », a déclaré Kahan. a écrit« J’adore cette façon de @ChappellRoan de se défendre. »

Roan, qui a remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux VMA et a interprété son tube « Good Luck, Babe » pendant le spectacle, a toujours insisté sur le fait d’établir des limites appropriées entre elle et ses fans, une courtoisie qui s’étend désormais probablement aux paparazzi.

« Je me fiche que les abus, le harcèlement, la traque, quoi que ce soit, soient une chose normale à faire aux gens qui sont célèbres ou un peu célèbres, quoi qu’il en soit. Je me fiche que ce soit normal », a récemment déclaré Roan à ses fans sur les réseaux sociaux.

« Je ne veux pas de ce à quoi tu penses avoir droit chaque fois que tu vois une célébrité », a rétorqué Roan. « Je m’en fous si tu penses que c’est égoïste de ma part de refuser une photo, ton temps ou un câlin –– ce n’est pas normal, c’est bizarre ! »