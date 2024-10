Chappell Roan et Reneé Rapp crient Kesha

Tous les regards sont actuellement tournés vers Chappell Roan alors qu’elle affronte les exigences néfastes de sa nouvelle superstar, mais l’industrie de la musique a mâché et craché de jeunes chanteuses bien avant que l’artiste de la génération Z ait jamais conçu son projet. Au milieu des années 2010, Kesha a souffert de l’une des pires litiges médiatisés de l’ère pop moderne, alors qu’elle tentait de se dégager d’un contrat qui la liait à un producteur abusif Lucasz « Dr. Luc » Gottwald. Profitant de sa liberté durement gagnée près d’une décennie plus tard, la chanteuse de « JOYRIDE » tente désormais de « déplacer cette merde » et de « démanteler [the industry] pièce par pièce et éclairer chaque coin… pour [make] bien sûr, cela n’arrivera plus jamais à personne.

Mais même si elle a exposé de vagues projets visant à créer une plate-forme numérique où « la sécurité des artistes est une priorité » (on ne sait pas s’il s’agira d’un clone de Spotify ou d’une sorte de réseau social), son héritage se fait déjà sentir de manière bien plus large. manière tangible. Chappell Roan est peut-être l’artiste préféré de votre artiste préféré, mais il ressemble à l’un des son L’artiste préféré est Kesha, qui « était si adorable avec moi après mon set de Lollapalooza ». En parlant d’elle une foule record au festival de Chicago, le « Good Luck, Babe ! » chanteur dit Elle dans un récent article de couverture axé sur Kesha, « peut-être que cinq autres personnes là-bas ont compris à quoi cela ressemble. Kesha est venue me parler après, et j’avais l’impression qu’une grande sœur m’aidait à traverser cette épreuve. Moi et Renée (Rapp) pleurions parce que nous avions l’impression d’être vus comme nous ne l’avions jamais été auparavant.

Au cours des derniers mois, Roan a fait l’objet d’autant d’attention que de célébrations pour avoir osé ériger limites réelles autour de sa vie privée pour se protéger du genre d’abus que Kesha espère éliminer. Bien que cet effort ait donné des résultats mitigés, Roan a constamment crié à la liste extrêmement longue de stars (principalement féminines) qui ont tendu la main pour exprimer leur soutien. « Je n’essaie pas de donner un nom », dit-elle dit Pierre roulante mois dernier. « J’essaie de vous dire qu’il y a des filles qui sont de bonnes personnes, qui aident les autres filles. Je les cite parce que les gens ont juste besoin de savoir que les gens sont de bonnes personnes.

Selon Roan, Kesha en fait clairement partie. « Kesha a toujours défendu les femmes et ce en quoi elle croit, et c’est très inspirant », a-t-elle également déclaré. Elle.

Reneé Rapp, qui a fait venir Kesha lors de son set à Coachella en avril dernier pour interpréter un cathartique, anti-Diddy interprétation de « TiK Tok » a également partagé que l’artiste « a élevé toute une génération de filles ressemblant à des ‘fuck the man' », un groupe parmi lequel elle se compte. « Kesha ne supporte certainement aucune merde, et je ne supporte certainement aucune merde. »

Il y a certainement un long chemin à parcourir pour créer un changement durable dans l’industrie et, quelle que soit la plateforme numérique de Kesha, Roan et Rapp ne seront pas les derniers à souffrir. Pourtant, en restant fidèle à ses positions dans une époque encore moins conviviale, l’artiste a réussi à enseigner à au moins deux jeunes femmes qu’il est possible de sois une superstar et sois qui elle est tout à coup. DJ, tourne que en haut.