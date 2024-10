Chappell Roan est devenu trop célèbre trop vite

Le 28 septembre, l’été de Chappell Roan a commencé son inévitable tour d’automne. Dans un segment « Mise à jour du week-end » sur Samedi soir en directBowen Yang est apparu sous le nom de Moo Deng en comparant un peu le sort de l’hippopotame viral aux propres plaintes de Roan concernant le comportement inapproprié des fans, le consolidant comme une chose définitive. (En réponse au tollé des fans concernant « un homme gay cishet [sic] se moquer d’une femme homosexuelle », Yang déclaré que le sketch a été réalisé avec amour.) Le segment a clôturé une semaine mouvementée pour Roan, au cours de laquelle le chanteur commentaires à propos de l’élection présidentielle a déclenché une nouvelle vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux, la poussant à se retirer de deux représentations prévues au festival All Things Go. « Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment », a-t-elle écrit sur Instagram.

Cette mishegoss est la dernière d’une conversation épuisante de plusieurs mois impliquant Roan, la renommée et la culture Stan. En août, elle a publié une série de déclarations sur les réseaux sociaux qualifiant ses fans de « prédateurs » et désapprouvant « l’idée selon laquelle je dois un échange mutuel d’énergie, de temps ou d’attention à des personnes que je ne connais pas, en qui je n’ai pas confiance ou en qui ça me fait peur, juste parce qu’ils expriment leur admiration. Une semaine plus tard, elle annulé deux dates de tournée européenne en raison de conflits d’horaire, apparemment avec les MTV VMA, où elle a encore une fois fait la une des journaux pour s’être disputée avec un photographe sur le tapis rouge. Tout ce drame se concentre sur un point incontestable : aucune pop star de mémoire récente n’est jamais devenue aussi célèbre aussi vite que Chappell Roan. Pour une artiste qui a été ouverte sur elle-même trouble bipolaire et la dépression, tout cela arrive trop vite pour être géré.

Bien que les vrais purs et durs la connaissent depuis 2020, pour le grand public, Roan est passée d’anonyme à omniprésente en moins d’un an. Son premier album, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwestest sorti en septembre 2023 mais n’a pas réussi à percer le Panneau d’affichage 200 jusqu’en avril. En juillet, Roan avait une demi-douzaine de chansons sur le Hot 100.. Cet été, le Fois a publié une histoire sur la montée en puissance rapide de sa tournée live: Elle est passée du jeu dans une salle de 600 personnes à l’extérieur de Sacramento au dessin environ 80 000 au festival Outside Lands de San Francisco. Jusqu’aux annulations européennes, Roan était une histoire attachante de succès du jour au lendemain, l’enfant de théâtre excentrique qui avait réussi tout en restant honnête et sans filtre, et la plupart des partisans étaient d’accord avec sa décision de tracer une limite ferme contre les fans insistants. Mais les concerts annulés ont déclenché les premiers grondements d’une réaction violente – une réaction si prévisible que Roan l’a même mis dans le titre de son album. Les inconvénients de son ascension rapide deviennent également de plus en plus évidents : Chappell Roan est devenue célèbre avant son cerveau.

Je ne veux pas dire que c’est dans le sens « Votre cerveau se fige dans le temps à l’âge où vous êtes devenu célèbre », bien que 26 ans puisse, en fait, être le pire âge auquel on peut rester mentalement bloqué. Je veux dire qu’il serait impossible pour quiconque de se sentir mieux en mesure de se développer à la vitesse exponentielle que connaît le profil public de Roan. Comparez-la aux autres girlies pop de l’été. Avant Brat Summer, Charli XCX a travaillé dans les tranchées pop pendant plus d’une décennie, suffisamment longtemps pour acquérir une idée avisée de la façon de contrôler son récit médiatique. De même, Sabrina Carpenter était une ancienne enfant star qui a passé des années sur la liste C de la pop avant de sortir sur son sixième album studio. Roan, en revanche, n’a pas eu le temps d’apprendre à se protéger de l’éclat des projecteurs, ni d’acquérir les ressources financières que d’autres célébrités utilisent pour se dorloter du monde. Elle est tombée à un niveau de notoriété ingérable : assez célèbre pour avoir des harceleurs, pas assez riche pour se terrer sur le lac de Côme.

Ce qui ajoute aux difficultés de Roan, c’est qu’elle porte un fardeau de représentation que les autres n’ont pas. En tant que fervente défenseure de la communauté queer, elle se retrouve désormais dans la position dylanesque d’être traitée par ses fans non seulement comme une chanteuse mais comme une diseuse de vérité. (Curieusement, le public de Yang a la même habitude de le voir comme un avatar de la justice politique.) Cela, à son tour, fait monter les enjeux de chacune de ses déclarations publiques. Prenez l’explosion des commentaires que Roan a faits à Le Tuteur dans une interview du 20 septembre de ne pas se sentir « obligé de soutenir quelqu’un » lors de l’élection présidentielle américaine. L’interview a été reprise par @PopFlopun compte de réseau social dédié à regrouper les citations de musiciennes de la manière la plus incendiaire possible, qui a fait ressortir la remarque de Roan selon laquelle il y avait « des problèmes des deux côtés ». (PopFlop plus tard s’est excusédisant qu’il « ne comprenait pas la gravité de la situation. ») Quiconque a passé du temps dans les environs de Wake Up dans la vingtaine savait que Roan faisait un argument de gauche « des deux côtés », pas un argument centriste. Néanmoins, cette citation a conduit les plus grands détectives d’Internet à supposer qu’un artiste qui met en lumière les artistes drag et trans, chante avec vivacité sur le sexe lesbien et décrit les relations hétérosexuelles comme intrinsèquement insatisfaisantes pourrait être un conservateur discret. Dans le cadre de la philosophie de la culpabilité par association des médias sociaux, ces personnes ont trouvé que la nouvelle selon laquelle le chanteur était lié à un homme politique républicain était une putain de piègecomme si les femmes de 26 ans avaient toujours la même politique que leurs oncles.

Dans cette position, d’autres célébrités pourraient devenir sombres. La réponse de Roan ressemblait davantage à celle de la personne normale qu’elle était si récemment : elle se sentait incomprise, essayait de clarifier ses propos et finissait par s’enfoncer plus profondément. Elle a posté un paire de TikToks expliquant que même si elle voterait pour Kamala Harris, elle ne la soutiendrait pas officiellement, pour protester contre le manquement du Parti démocrate à « toutes les communautés marginalisées du monde ». Les commentaires de Roan l’ont placée en plein milieu du débat politique le plus insoluble d’Internet, qui déchire les gauchistes et les libéraux depuis le printemps 2016, garantissant ainsi que la saga sans fin de Chappell Roan se poursuivra pour une sixième semaine consécutive.

Dans un sens, Roan a été victime d’un effondrement du contexte. Dans les espaces en ligne où se rassemblent ses fans, de tels points de vue ne prêtent pas à controverse ; ce n’est que lorsqu’ils entrent en contact avec des démocrates normands paniqués par les souvenirs de 2016 qu’ils deviennent déclencheurs. Mais sa décision de se retirer des concerts de ce week-end à la suite de la controverse indique des priorités mal placées, une artiste qui semble plus préoccupée par les commentateurs anonymes que par sa propre base de fans. Elle est engagée dans une bataille perdue d’avance : plus elle passe de temps à répondre à toutes les critiques possibles, plus son travail sera difficile.