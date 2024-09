Chappell Roan est critiqué pour sa dernière décision

Chappell Roan a déçu les fans avec sa dernière décision

Chappell Roan est devenue la cible de réactions négatives en ligne suite à l’annulation de sa prestation au All Things Go Music Festival à New York et Washington DC.

L’annulation de ce concert par Roan intervient après qu’elle ait refusé de soutenir un quelconque camp lors des prochaines élections présidentielles américaines, soulignant ainsi les problèmes des deux côtés. La chanteuse a également récemment interpellé ses fans dans un article détaillé sur les réseaux sociaux, soulignant ses limites lorsqu’il s’agit de fans qui la touchent ou qui attendent des autographes lors d’une sortie personnelle.

Cependant, des fans en colère ont commencé à commenter sa dernière publication sur Instagram, l’un d’entre eux écrivant : « Katy Perry a donné un concert immédiatement après avoir appris que son mari était en train de divorcer et Chappell *vérifie ses notes* annule une apparition au festival à cause des réactions négatives qu’elle a subies parce qu’ELLE a décidé de faire des tiktoks politiques. Par exemple, si vous savez que vous avez de grands spectacles ce week-end, pourquoi passeriez-vous votre semaine sur les réseaux sociaux alors que vous SAVEZ que cela vous stresse. elle a dû laisser ses réseaux sociaux entre les mains de quelqu’un d’autre.





« Je l’aime mais il est très clair qu’elle n’est pas faite pour être célèbre, et ce n’est pas grave », ont-ils ajouté.

« Alors vous avez donné la priorité au VMAS ? Lmfao », a écrit un troisième.

Un autre fan est intervenu en écrivant : « Puis-je simplement dire que les gens ont le droit d’être en colère quand quelqu’un annule pour des raisons inexpliquées… les gens qui justifient l’annulation d’une émission sont absurdes… Je ne suis ni un fan ni un haineux, je suis un étranger. et si je réservais un festival par exemple pour Lana del Rey et qu’elle annulait, je serais en colère aussi. Alors pourquoi faire chier les gens pour se plaindre !! »









« Vous ne pouvez pas simplement « santé mentale » pour vous sortir de la responsabilité, bébé », a écrit un cinquième.

Un sixième fan a écrit : « Un autre spectacle annulé, je suis tellement content que nous ayons pris l’avion pour New York et que nous ayons perdu du temps, de l’argent et de l’énergie. »

Malgré un grand nombre de fans en colère, beaucoup ont exprimé leur amour et leur soutien au Bonne chance, bébé ! hitmaker très clair.

L’un de ces fans a écrit : « Certains d’entre vous semblent vraiment trop jeunes pour comprendre que certains des musiciens les plus célèbres de tous les temps n’ont pas pu supporter la pression de la célébrité, et que ces stars ne travaillent plus maintenant parce qu’elles sont mortes. La santé mentale et physique compte avant tout.





Un autre a soutenu : « C’est ridicule. Combien de fois a-t-on vu des artistes surmenés sur scène ? S’évanouir, vomir, etc. ? Qu’en est-il de Halsey qui a été forcée de se produire pendant son MC ? Je pourrais continuer indéfiniment avec des exemples. C’est pourquoi la santé mentale est importante et il est important qu’elle reste sur ses positions. PERSONNE ne devrait vivre ce que vivent ces artistes. C’est absolument inhumain. Forcer quelqu’un à continuer alors qu’il n’en est pas capable ne peut conduire qu’aux pires résultats, comme la dépendance ou pire encore, la mort. Sérieusement, ressaisissez-vous. C’était un festival avec une programmation énorme. Je comprends que c’est décevant, mais la programmation est toujours sujette à changement. Ayez un peu d’humanité et rappelez-vous que personne ne vous doit rien. Lorsque vous crachez de la haine en ligne, vous faites partie du problème. Pratiquez plutôt la compassion et je vous promets que vous serez une personne plus heureuse.





Chappell Roan connaît un succès fulgurant depuis la sortie de son premier album L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest, jeEn 2023. L’album monte rapidement dans les charts, la chanteuse se produisant ensuite dans des festivals comme Coachella et Governors Ball. Elle a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux MTV VMA.