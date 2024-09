Chappell Roan demande au photographe de « fermer sa gueule » aux VMA 2024

Chappell Roan n’a pas réagi de manière aussi désinvolte aux photographes sur le tapis rouge des VMA 2024.

Lorsque la jeune femme de 26 ans a détourné le regard des flashs des appareils photo alors qu’elle essayait de mettre en scène sa robe élaborée avant de prendre des photos, elle a rapidement s’est retourné et a crié« Ferme-la ! » à un photographe.

Roan a continué à gronder les paparazzis invisibles, se montrant du doigt avec ses ongles extra-longs et lui disant : « Pas moi. »

Chappell Roan assiste aux MTV Video Music Awards 2024 à l’UBS Arena le 11 septembre 2024 à Elmont, New York. Getty Images pour MTV

La chanteuse portait une longue robe marron accessoirisée d’un épais collier en forme de croix et ses longs cheveux roux bouclés et ardents tirés en arrière.

Chappell Roan assiste aux MTV Video Music Awards 2024 à l’UBS Arena. Getty Images pour MTV

Chappell Roan répond à un photographe aux VMA 2024. MTV

Cette année, Roan a remporté quatre nominations, dans les catégories du meilleur nouvel artiste, de la performance push de l’année pour « Red Wine Supernova », de la meilleure vidéo tendance pour « Hot To Go ! » et de la chanson de l’été pour « Good Luck, Babe !

L’étoile montante devrait également faire sa première apparition sur la scène des VMA. Parmi les autres artistes attendus ce soir figurent Megan Thee Stallion, l’animatrice des VMA 2024, Sabrina Carpenter, Halsey, Karol G, Camila Cabello et Eminem.

Alors qu’elle était sur le tapis rouge, Roan a pris un moment pour s’extasier sur ses débuts aux VMA.

Chappell Roan sur le tapis rouge des VMA 2024. MTV

« Nous avons un thème, nous avons toujours un thème », a déclaré l’artiste à propos de son look médiéval avant de laisser entendre aux fans : « Je ne vais pas trop en dire, mais je dirais de prendre des notes. Prenez tout cela en compte et prenez des notes. »

Et que pense la star de sa première prestation ?

« Je suis nerveux », a déclaré Roan. « Il y a beaucoup de choses techniques qui se passent et qui ne m’étaient jamais arrivées, mais nous nous sommes entraînés tellement de fois. J’ai l’impression que c’est la prochaine étape de ma carrière, alors je me suis dit : « Bon sang, OK, ça fait du bien d’être ici ». »

La chanteuse rejoint une longue liste de superstars, dont Billie Eilish et Olivia Rodrigo, qui ont remporté le très convoité prix du meilleur nouvel artiste, un prix qu’elle ne prend pas à la légère.

« Je n’ai jamais rien gagné, donc ce serait génial. Ce serait cool », a avoué Roan. « Ce qui me rend le plus nerveux, c’est de me produire devant mes pairs. Le simple fait de regarder dehors et de voir des gens que j’écoute depuis toujours et que j’admire vraiment, c’est ça qui me fait peur, mais ce serait fou de gagner. »

Et si elle repart avec une Personne de la Lune, Ronan sait exactement qui elle remerciera.

Chappell Roan assiste aux MTV Video Music Awards 2024. Getty Images pour MTV

« Mon ex », a-t-elle admis. « Tu m’as eue. J’essaie vraiment de ne pas jurer en ce moment. J’essaie vraiment de me taire. C’est si dur ! Mais je crie mes remerciements, mais aussi mes remerciements à mon ex, tu connais les classiques. »

Et malgré son nouveau statut de célébrité, le mois dernier, Roan a déclaré qu’elle ne croyait pas les gens ont le « droit » de la rencontrer.

La chanteuse de « Hot To Go ! » a pris un moment pour parler des pressions qui accompagnent la célébrité dans un nouveau Vidéo TikTok.

« Je me fiche que les abus, le harcèlement, la traque, quoi que ce soit, soient une chose normale à faire subir aux personnes célèbres ou un peu célèbres, quoi qu’il en soit. Je me fiche que ce soit normal », a déclaré Roan à ses abonnés.

Elle a expliqué que même s’il est normal que les stars acceptent « ce type de comportement fou » de la part de leurs fans, cela « ne le rend pas acceptable ».

« Ça ne rend pas ça normal. Ça ne veut pas dire que j’en ai envie, ça ne veut pas dire que j’aime ça. Je ne veux pas de tout ce à quoi tu penses avoir droit quand tu vois une célébrité », a répliqué Roan. « Je m’en fous que tu penses que c’est égoïste de ma part de dire non à une photo, à ton temps ou à un câlin – ce n’est pas normal, c’est bizarre ! »

« J’ai le droit de dire non aux comportements effrayants, OK ? », a-t-elle ajouté.