Chappell Roan dédie sa victoire aux MTV VMA aux « personnes queer et trans qui alimentent la pop » et délivre un message puissant aux enfants du Midwest

Chappell Roan était l’un des lauréats des MTV Video Music Awards 2024 et a délivré l’un des messages les plus puissants de la soirée.

L’interprète de « Good Luck, Babe » a remporté le trophée du meilleur nouvel artiste et a dédié sa victoire à la communauté queer.

« Je dédie ce morceau à tous les artistes drag qui m’inspirent. Et je le dédie aux personnes queer et trans qui alimentent la pop », a déclaré Roan pendant que la star lisait un extrait de son journal.

Roan a continué : « Et pour tous les jeunes homosexuels du Midwest qui regardent en ce moment, je vous vois, je vous comprends parce que je suis l’un d’entre vous. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement qui vous voulez être, connard. »

Roan a partagé la catégorie Meilleur nouvel artiste avec des artistes comme Benson Boone, Gracia Abrams, Shaboozey, Teddy Swims et Tyla.

Plus tôt dans la soirée, Roan est montée sur scène pour interpréter son tube « Good Luck, Babe! », offrant des visuels rappelant Jeanne d’Arc, que beaucoup appellent Roan d’Arc.

Roan est récemment devenue virale pour avoir dénoncé les fans « effrayants », affirmant dans une déclaration en ligne qu’elle devait « tracer des lignes et fixer des limites » pour sa sécurité.

« Si vous vous demandez encore : « Eh bien, si vous ne vouliez pas que cela arrive, alors pourquoi avez-vous choisi une carrière alors que vous saviez que vous ne seriez pas à l’aise avec les résultats du succès ? » – comprenez ceci : j’accepte le succès du projet, l’amour que je ressens et la gratitude que j’éprouve », a-t-elle déclaré. « Ce que je n’accepte pas, ce sont les gens effrayants, le fait d’être touchée et d’être suivie. »

Elle a ajouté plus tard : « Je veux aimer ma vie, être dehors, rire avec mes amis, aller au cinéma, me sentir en sécurité et faire tout ce que chaque personne mérite de faire. »

Regardez le discours complet de Roan ci-dessous.