Chappell Roan confronte le photographe, alléguant « je mérite des excuses »

Chappell Roan a demandé des excuses à un photographe sur le tapis rouge pour la première de « Guts World Tour » d’Olivia Rodrigo. Elle a accusé le photographe de « m’avoir manqué de respect aux Grammys » et a affirmé qu’ils lui avaient « crié » dessus lors d’une soirée Grammy, comme on l’a entendu dans un vidéo de la confrontation qui circule en ligne.

Dans la vidéo, on la voit demander des excuses au photographe, affirmant qu’elle « mérite[s] des excuses pour cela » et « Vous devez m’excuser ». Le photographe accusé semble silencieux au début, mais Roan continue de l’interroger jusqu’à ce que quelqu’un qui la guide à travers le tapis rouge lui tire le bras pour intervenir.

Roan a eu une altercation similaire sur un tapis rouge pour les MTV Video Music Awards plus tôt cette année. Variété saisi le moment vidéooù Roan a répondu à un photographe hurlant qui lui a crié de « Ferme-la », en répondant : « Tu la fermes. » Au moment de la publication de cet article, l’identité du photographe lors de la dernière altercation n’est pas confirmée.

Roan a assisté à la première vendredi, prenant une pause dans un programme chargé du festival. Ces dernières semaines, elle a exprimé sa lutte contre les sentiments « accablants » qui accompagnent une ascension rapide vers la gloire. En effet, Roan est l’une des plus grandes stars du moment, avec son ascension soudaine et rapide vers la gloire en seulement un an.

« Je ressens des pressions pour prioriser beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour prioriser mes priorités.

santé », a déclaré Roan dans une déclaration qu’elle a partagée fin septembre après avoir annulé deux apparitions. « Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension. Je reviens bientôt xox.