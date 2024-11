Chappell Roan chante « Pink Pony Club » et une nouvelle chanson sur Saturday Night Live : regardez

Chappell Roan était l’invité musical de Samedi soir en direct hier soir, et elle a joué « Pink Pony Club » et une nouvelle chanson country intitulée « The Giver ». Regardez-la chanter les chansons ci-dessous et ci-dessous Xet faites défiler vers le bas pour sa vidéo promotionnelle avec l’animateur John Mulaney et l’acteur Ego Nwodim. Faites défiler vers le bas pour une autre vidéo promotionnelle qui parodie Bob Dylan.

L’épisode d’hier soir de Samedi soir en direct était la dernière avant le jour du scrutin (le 5 novembre), et elle a fait une apparition de Kamala Harris. Le vice-président a agi aux côtés de Maya Rudolph, qui jouait le rôle de candidate démocrate à la présidence. Ce croquis est également ci-dessous.

En 2016 et 2020, Dave Chappelle a animé les premiers épisodes post-électoraux de Samedi soir en directmais le programme NBC a fait appel à un nouveau comédien pour le 9 novembre 2024 : Bill Burr, qui sera rejoint par l’invité musical Mk.gee. La semaine prochaine mettra en vedette l’animateur et invité musical Charli XCX.

Lisez la critique du premier album de Chappell Roan, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest.