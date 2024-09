Chappell Roan annule ses apparitions au festival All Things Go

Deux jours après avoir publié une vidéo montrant une grande frustration face à la réaction du public face à sa réticence à soutenir un candidat à la présidentielle, Chappell Roan a annulé sa participation au festival All Things Go ce week-end, à New York samedi et à Washington, DC dimanche.

« Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire », a-t-elle écrit dans un message sur les réseaux sociaux. « Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment. »

« Je ressens des pressions pour prioriser beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour prioriser mes priorités.

santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension. Je reviens bientôt xox.

Roan a souvent parlé des difficultés rencontrées pour faire face à la célébrité, car sa notoriété a considérablement augmenté au cours des derniers mois, en particulier en ce qui concerne les harceleurs et les exigences des fans. Comme elle l’a fait dans les vidéos de mercredi, ces déclarations sont souvent faites dans les vidéos TikTok qui montrent clairement sa frustration.

Le mois dernier, elle a déclaré : « J’ai besoin que vous répondiez aux questions, répondez juste à mes questions pendant une seconde : si vous voyiez une femme au hasard dans la rue, lui crieriez-vous dessus depuis la fenêtre de votre voiture ? La harceleriez-vous en public ? Iriez-vous vers une dame au hasard et lui diriez : « Puis-je prendre une photo avec vous ? et elle dit « Non, c’est quoi ce bordel ? » et puis tu te fâches contre cette dame au hasard ? dit-elle. « Seriez-vous offensé si elle dit non à votre temps parce qu’elle a son propre temps ? Pourriez-vous traquer sa famille ? Voudriez-vous la suivre partout ? Essaieriez-vous de décortiquer sa vie et de l’intimider en ligne ? C’est une dame que vous ne connaissez pas et elle ne vous connaît pas du tout. Pensez-vous qu’elle est une bonne personne, ou qu’elle est une mauvaise personne ? Pensez-vous que tout ce que vous lisez en ligne à son sujet est vrai ? Je suis une garce au hasard, tu es une garce au hasard. Pensez-y une seconde, d’accord ?

Les pressions sont compréhensibles, car elle est devenue l’étoile montante la plus rapide de mémoire récente, même si son premier album, « The Rise and Fall of a Midwest Princess », est sorti il ​​y a près d’un an. Elle a littéralement illuminé la scène des VMA plus tôt ce mois-ci et est la grande favorite pour le Grammy du meilleur nouvel artiste, entre autres victoires potentielles.

Cependant, les pressions liées à une renommée aussi soudaine ont été intimidantes. Elle a poursuivi dans la vidéo ci-dessus : « Quand je suis sur scène, quand je joue, quand je suis en drag, quand je suis à un événement professionnel, quand je fais de la presse… je suis au travail. Dans toute autre circonstance, je ne suis pas en mode travail. Je suis pointé. Je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle je dois un échange mutuel d’énergie, de temps ou d’attention à des personnes que je ne connais pas, en qui je n’ai pas confiance ou qui me font peur, simplement parce qu’elles expriment de l’admiration.