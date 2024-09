Chappell Roan annule sa participation à un festival américain : « Les choses sont devenues vraiment bouleversantes » | Chappell Roan

La chanteuse Chappell Roan s’est retirée de sa participation au festival All Things Go ce week-end, affirmant que sa situation était devenue « accablante ».

L’étoile montante, qui compte actuellement sept chansons dans le Billboard Top 100, a publié une déclaration à son sujet. Instagram histoires, annonçant qu’elle n’apparaîtra ni sur les scènes de DC ni de New York ce week-end.

« Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire », a écrit le joueur de 26 ans. « Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment. Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension. Je reviens bientôt xox.

Organisateurs du festival a répondu avec un post sur X, montrant son soutien, écrivant qu ‘ »il est important de se rappeler que la santé et le bien-être passent toujours en premier ».

Roan avait fait la une des journaux la semaine dernière après une interview avec le Guardian dans laquelle elle faisait part de ses réflexions sur les prochaines élections.

« J’ai tellement de problèmes avec notre gouvernement à tous égards », a-t-elle déclaré. « Il y a tellement de choses que j’aimerais changer. Je ne me sens donc pas obligé de soutenir quelqu’un. Il y a des problèmes des deux côtés. J’encourage les gens à utiliser votre esprit critique, à utiliser votre vote – votez petit, votez pour ce qui se passe dans votre ville.

Le commentaire a suscité des réactions en ligne et a conduit Roan à répondre dans un certain nombre de vidéos TikTok dans lequel elle a tenté de clarifier sa position. Tout en admettant qu’elle voterait pour la candidate démocrate, Kamala Harris, elle a ajouté : « Je ne vais pas me contenter des options qui s’offrent à moi, et vous n’allez pas me faire du mal pour cela. »

Roan a également déclaré : « Évidemment, j’emmerde les politiques de droite, mais j’emmerde aussi certaines politiques de gauche. C’est pourquoi je ne peux pas approuver. C’est pourquoi je ne peux pas mettre mon nom entier derrière un seul dans tout mon projet.

La chanteuse, qui a récemment été nommée meilleure nouvelle artiste aux MTV VMA Awards, a déjà parlé des problèmes qu’elle a rencontrés avec son ascension accélérée vers la gloire.

En juin, elle est tombée en panne sur scène en Caroline du Nord, adage aux fans : « Je veux juste être honnête avec la foule. Je me sens juste un peu mal aujourd’hui parce que je pense que ma carrière avance très vite et qu’il est vraiment difficile de suivre le rythme. Je suis juste honnête, je traverse une période difficile aujourd’hui.

Elle a également publié un certain nombre de déclarations sur la façon dont elle a été traitée par des fans trop enthousiastes qui ont dépassé les limites avec un comportement « effrayant ». « Je m’en fiche que ce type de comportement fou accompagne le travail, le domaine de carrière que j’ai choisi », a-t-elle déclaré. « Cela ne rend pas les choses acceptables, cela ne rend pas les choses normales. Cela ne veut pas dire que je le veux, cela ne veut pas dire que je l’aime.

Dans son interview avec le Guardian, Roan a également parlé de son diagnostic de « dépression sévère » pour laquelle elle suit actuellement une thérapie. « Je pense que c’est parce que toute ma vie a changé », a-t-elle déclaré. « Tout ce que j’aime vraiment faire maintenant vient avec des bagages. »

Roan, dont les singles à succès incluent Good Luck, Babe et Hot to Go !, a prévu des dates de tournée dans les semaines à venir au Tennessee et au festival Austin City Limits au Texas. Elle devrait également être une invitée musicale de Saturday Night Live le 2 novembre.