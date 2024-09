Chappell Roan annule les spectacles en tête d’affiche du festival pour donner la priorité à la santé

Chappell Roan a annoncé qu’elle ne se produirait pas à Tout va bien ce week-end. La pop star devait jouer à l’édition new-yorkaise du festival, le samedi 28 septembre, et à l’édition Columbia, Maryland, le dimanche 29 septembre. « Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je me sens vraiment ça », a-t-elle écrit. «Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Retrouvez Roan et les déclarations du festival ci-dessous.

Roan a parlé des réalités de sa nouvelle renommée dans de récentes interviews avec Pierre roulante et Le Gardien. Dans cette dernière interview, elle a également évoqué sa réticence à soutenir des candidats politiques, expliquant : « Il y a des problèmes des deux côtés. J’encourage les gens à utiliser votre esprit critique, à utiliser votre vote – votez petit, votez pour ce qui se passe dans votre ville. Elle a développé sa position dans deux vidéos TikTok et a déclaré qu’elle voterait pour la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, lors de l’élection présidentielle américaine de novembre, précisant : « Approuver et voter sont complètement différents ».

Roan a sorti son premier album, L’ascension et la chute d’une princesse du Midwestl’année dernière. Le single « Good Luck, Babe ! » de 2024 a amené sa musique à un public encore plus large. Elle doit se produire le Samedi soir en direct en novembre.

Chappell Roan :

Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire. Les choses sont devenues bouleversantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment.

Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension ♡

Je reviens bientôt xox

Tout va bien :

Nous avons le cœur brisé d’annoncer que Chappell Roan ne se produira plus aux festivals de cette année. Même si nous savons à quel point vous attendiez les représentations avec impatience, il est important de se rappeler que la santé et le bien-être passent toujours en premier.

All Things Go soutient fortement les artistes qui donnent la priorité à leur bien-être et nous demandons à notre communauté de se rallier autour de Chappell Roan avec amour et compréhension. Continuons à montrer au monde que les fans de musique soutiennent non seulement l’art, mais aussi les artistes eux-mêmes.