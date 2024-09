Chappell Roan annule deux spectacles du week-end à la dernière minute

Chappell Roan a annulé à la dernière minute ses concerts au festival All Things Go prévus ce week-end à New York et à Washington, invoquant sa santé mentale.

« Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire », a écrit vendredi la chanteuse du « Pink Pony Club ». Histoire Instagram. « Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment.

«Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension », a-t-elle écrit. « Je reviens bientôt xox. »

Les représentants de Roan et du festival n’ont pas répondu immédiatement vendredi aux demandes de commentaires du Times.

Alors que la plupart des commentateurs sur les réseaux sociaux souhaitaient bonne chance à la jeune femme de 26 ans et espéraient qu’elle soit en bonne santé, d’autres ont clairement exprimé leur déception.

« Nous n’avons pas découvert que Chappell Roan avait annulé son apparition dans All Things Go NYC alors qu’elle était déjà dans l’avion pour New York », une lecture de TikTokle classant parmi les « 10 pires trahisons d’anime ».

Une autre personne qui a dit avoir acheté des billets pour le festival juste pour voir Roan a dit qu’elle était déçue mais pas en colère contre le chanteur pour avoir annulé.

« Pensez à quel point ce serait déprimant de la voir sur scène et de ne pas s’amuser », a-t-elle déclaré. « Une partie de la raison pour laquelle je l’aime tant est parce que j’aime la regarder s’amuser sur scène. »

Roan est devenue célèbre auprès de la génération Z l’année dernière avec son album « The Rise and Fall of a Midwest Princess » et la tournée qui l’accompagne. L’enregistrement raconte son voyage à travers Los Angeles depuis 2018 alors qu’elle tentait de réussir dans l’industrie de la musique.

Mais Roan s’est tournée vers TikTok plus récemment pour parler directement aux fans de ce qu’elle qualifie d’abus et de harcèlement envers les célébrités de la part des fans. Elle a clarifié ses commentaires sur le « comportement effrayant » des fans.

«Je ne suis pas d’accord avec l’idée selon laquelle je dois un échange mutuel d’énergie, de temps ou d’attention à des personnes que je ne connais pas, en qui je n’ai pas confiance ou qui me font peur – simplement parce qu’elles expriment leur admiration. Les femmes ne vous doivent pas de raison pour laquelle elles ne veulent pas qu’on les touche ou qu’on leur parle », a-t-elle déclaré.

Roan a également fait face à des réactions négatives après avoir déclaré qu’elle ne soutiendrait pas un candidat politique dans une interview publiée la semaine dernière par le gardien.

« J’ai tellement de problèmes avec notre gouvernement à tous égards. Il y a tellement de choses que je voudrais changer », a-t-elle déclaré. « Il y a des problèmes des deux côtés. J’encourage les gens à utiliser votre esprit critique.

Après que la citation « des deux côtés » soit devenue virale, les internautes l’accusant de faire la différence entre les partis et d’avoir peur de prendre parti, Roan a déclaré dans un TikTok qu’elle avait été sorti de son contexte.

Ses propos n’ont pas été interprétés avec la nuance qu’elle souhaitait, a-t-elle déclaré. Elle a encouragé ses téléspectateurs à voter mais à rester sceptiques à l’égard des figures d’autorité et du gouvernement. Dans une autre vidéoelle a déclaré qu’elle prévoyait de voter pour la vice-présidente Kamala Harris.

« Les actions sont plus éloquentes que les mots, et je ne vais pas laisser ce récit selon lequel je joue des deux côtés – non non non, ce n’est pas moi qui joue des deux côtés », a-t-elle déclaré. « C’est moi qui remets en question les deux côtés. »