Chappell Roan annule des émissions et cite un discours « écrasant »

Chappell Roan, le « Bonne chance, bébé! » chanteuse dont la carrière a explosé ces derniers mois, a annoncé vendredi qu’elle annulait deux de ses prochains spectacles en raison des récentes réactions négatives à l’égard de certaines de ses déclarations politiques.

Roan n’apparaîtra pas au festival All Things Go à New York et en dehors de Washington, DC, ce week-end, a-t-elle informé ses fans sur les réseaux sociaux.

« Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment », a écrit Roan. «Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension.

Roan, 26 ans, a fait sensation sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine après que The Guardian a publié une interview avec elle dans laquelle elle a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas la vice-présidente Kamala Harris à la présidence.

« J’ai tellement de problèmes avec notre gouvernement à tous égards », a déclaré Roan au journal. « Il y a tellement de choses que j’aimerais changer. Je ne me sens donc pas obligé de soutenir quelqu’un. Il y a des problèmes des deux côtés. J’encourage les gens à utiliser votre esprit critique, à utiliser votre vote – votez petit, votez pour ce qui se passe dans votre ville.

Le chanteur pop Chappell Roan a été confronté à des réactions négatives pour des commentaires qui, selon certains fans, suggéraient une fausse équivalence entre démocrates et républicains. Mike Coppola via Getty Images

Certains fans et critiques ont fait valoir que Roan suggérait une fausse équivalence entre démocrates et républicains, notant que le programme du parti de ces derniers comprend une opposition agressive aux droits des transgenres et à la protection de l’avortement, ainsi que des positions conservatrices sur d’autres questions majeures qui affectent la base de jeunes progressistes de Roan. fans. D’autres se sont inquiétés du fait que Roan semblait suggérer aux gens de ne pas participer aux élections entre Harris et l’ancien président Donald Trump, un démagogue raciste qui a tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 et qui a été retrouvé. responsable d’abus sexuel.

Roan a évoqué la réaction négative dans une vidéo TikTok, affirmant qu’elle avait des problèmes avec Harris mais qu’elle prévoyait toujours de voter pour elle.

« Évidemment, j’emmerde les politiques de droite, mais j’emmerde aussi certaines politiques de gauche », a déclaré Roan mercredi, affirmant qu’elle ne pouvait pas soutenir ce qu’elle a appelé les « opinions transphobes et complètement génocidaires » de la gauche – une référence apparente à l’Amérique. soutien d’Israël dans la guerre à Gaza.

Soutenez le journalisme libre Pensez à soutenir le HuffPost à partir de 2 $ pour nous aider à fournir un journalisme gratuit et de qualité qui donne la priorité aux gens. Vous n’avez pas les moyens de contribuer ? Soutenez le HuffPost en créant un compte gratuit et connectez-vous pendant que vous lisez. Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année et notre couverture pour 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Envisageriez-vous de devenir un contributeur régulier du HuffPost ? Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année et notre couverture pour 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Nous espérons que vous envisagerez de contribuer à nouveau au HuffPost. Soutenez le HuffPost Vous avez déjà contribué ? Connectez-vous pour masquer ces messages.

On ne sait pas quels problèmes elle a avec les politiques transgenres des démocrates, qui correspondent généralement à ce que recherchent les groupes LGBTQ+ lors de cette élection.

Roan a également bouleversé ses fans lorsqu’elle a annulé des concerts en Europe plus tôt ce mois-ci avec seulement quelques jours de préavis, invoquant des « conflits d’horaire » non précisés. Beaucoup ont supposé qu’elle avait annulé pour pouvoir assister aux répétitions des MTV Video Music Awards, où elle s’était produite et avait remporté le prix du meilleur nouvel artiste.