Chappell Roan abandonne les festivals All Things Go de ce week-end

Ce week-end, la superstar pop ascendante Chappell Roan devait jouer dans deux grands festivals : le spectaculaire annuel du Maryland All Things Go et l’édition inaugurale de All Things Go à New York. Sur son histoire Instagram, cependant, Roan dit qu’elle sera « incapable de performer » en raison de son besoin de donner la priorité à sa santé : « Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment. » Voici sa déclaration :

Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things, mais je ne peux pas me produire. Les choses sont devenues bouleversantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment. Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension.

Dans un post sur Twitter intitulé « Nous vous soutenons Chappell Roan », les organisateurs d’All Things Go ont partagé la déclaration de Roan, ainsi que l’une des leurs :

Nous avons le cœur brisé d’annoncer que Chappell Roan ne se produira plus aux festivals de cette année. Même si nous savons à quel point vous attendiez les représentations avec impatience, il est important de se rappeler que la santé et le bien-être passent toujours en premier. All Things Go soutient fortement les artistes qui donnent la priorité à leur bien-être et nous demandons à notre communauté de se rallier autour de Chappell Roan avec amour et compréhension. Continuons à montrer au monde que les fans de musique soutiennent non seulement l’art, mais aussi les artistes eux-mêmes.

Nous vous soutenons Chappell Roan pic.twitter.com/LmNgwY2MlP – Tout va bien (@AllThingsGo) 27 septembre 2024

Au cours de son ascension fulgurante au cours des derniers mois, Chappell Roan a parlé ouvertement des conséquences mentales que la célébrité peut avoir. Plus tôt cette semaine, elle a fait une déclaration refusant de soutenir un candidat à la présidentielle en raison de « problèmes des deux côtés ». Après de vives critiques, Roan a précisé qu’elle voterait pour Kamala Harris mais que « soutenir et voter sont complètement différents… Je critique les deux côtés parce qu’ils sont tous les deux tellement foutus ».