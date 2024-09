Chappell Roan abandonne le festival All Things Go

Lorsque nous avons vu l’impressionnante performance de Chappell Roan au Gov Ball en juin, il était clair qu’elle devenait la plus grande histoire de l’été. Elle a illuminé le circuit des festivals avec son nouveau morceau passionnant « Good Luck, Babe » et a fait danser des légions « Hot To Go ». Tout au long de tout cela, Roan a clairement indiqué que son voyage stratosphérique en tant que Next Big Thing était inconfortable et que son été de star a eu des conséquences indéniables. Cela se manifeste désormais par l’annulation de sa participation prévue au festival All Things Go à New York et à Washington, DC ce week-end.

«Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire. Les choses sont devenues accablantes ces dernières semaines et je le ressens vraiment », a-t-elle écrit vendredi dans un post sur son histoire Instagram. «Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé. Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension », a-t-elle ajouté avec cœur, terminant le message par « Reviens bientôt xox ». Le compte officiel du festival a partagé une déclaration de le sien sur Twitter/Xécrivant : « Nous vous soutenons Chappell Roan ».

Cette dernière annulation intervient après des semaines de débats épuisants et circulaires exacerbés par un public de plus en plus parasocial et les tentatives répétées de Roan pour clarifier ses positions sur certains sujets d’actualité. Elle a critiqué la façon dont certains spectateurs la traitent simplement parce qu’elle est célèbre ; elle a été critiquée à son tour pour son manque de gratitude et son incapacité à répondre aux exigences de la renommée. Elle a refusé de soutenir un candidat à l’élection présidentielle américaine et s’est adressée problèmes des « deux côtés » de l’allée; elle a ensuite été accusée d’ignorance et d’avoir aidé le programme républicain à porter atteinte aux droits LGBTQ+.

Roan a prolongé le cycle d’information sans fin avec des vidéos TikTok dans lesquelles elle semblait de plus en plus frustrée et émue. Elle votera pour Kamala Harris, a déclaré la jeune femme de 26 ans, mais elle ne voulait pas « mettre tout mon nom et tout mon projet derrière » quelqu’un ou quelque chose en quoi elle ne croyait pas, citant « certains membres complètement transphobes de la gauche ». et des opinions génocidaires. Quiconque regarde ces clips ne sera pas surpris que Roan – qui a déjà évoqué la difficulté de gérer le trouble bipolaire II tout en naviguant vers la gloire – puisse avoir besoin d’une pause pour santé mentale.

@chappellroan J’ai fini d’en parler. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c’est une cause perdue. Et je ne t’oblige pas à être d’accord avec moi. Ceci est ma déclaration. Passe une bonne journée ♬ son original – Chappell Roan

Compte tenu de son talent et de son originalité, il était facile de voir venir le moment de Chappell Roan. Mais il est tentant, maintenant, de dire que personne n’aurait pu prédire ce qui allait suivre : l’incroyable ascension, l’adoration servile, l’intensité du retour de flamme, les semaines et les semaines et les semaines de discours épuisants sur chacun de ses mouvements. Sauf que nous pourrait nous l’avions prédit, n’est-ce pas ? C’est une histoire vieille comme le monde : une jeune pop star au franc-parler est construite pour être démolie – et c’est souvent le pire pour ceux qui amènent la contre-culture queer au grand public. Roan est du sang frais, mais comme Lady Gaga avant elle et Madonna avant cela, elle est devenue un paratonnerre pour les interprétations de mauvaise foi. Voici une autre prédiction : un jour, elle aussi sera considérée comme une icône du punk-rock, la voix imparfaite mais honnête d’une génération qui a fait de son mieux pour équilibrer son art et son intégrité. Ceux que nous crucifions aujourd’hui seront souvent déifiés demain. Si seulement ce statut ne devait pas se faire au détriment de la santé mentale de tant de jeunes artistes féminines.