Chappell Roan a vu exiger des excuses du photographe du tapis rouge

Chappell Roan devient viral – encore une fois – à cause d’un incident avec un photographe.

La superstar montante de la pop a applaudi un photographe sur le tapis rouge du concert « Olivia Rodrigo’s Guts World Tour » de Netflix première du film vendrediaffirmant que le membre des médias avait été « très irrespectueux » envers elle lors d’une précédente rencontre lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards en février.

« Vous m’avez tellement manqué de respect aux Grammys », a déclaré Roan. selon un clip publié sur les réseaux sociaux. «Tu m’as crié dessus à la soirée Grammy… Oui, je m’en souviens. Vous avez été si impoli avec moi et je mérite des excuses pour cela… Vous devez m’excuser.

Dans la vidéo, une personne tente d’intervenir pendant la confrontation pour faire descendre Roan sur le tapis. On ne sait pas de quel incident antérieur Roan parle dans la vidéo.

Roan était en première partie de la tournée mondiale Rodrigo’s Guts. USA TODAY a contacté les représentants de Roan pour commentaires.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

Le mois dernier, elle a été impliquée dans une confrontation pleine de jurons avec un autre membre des paparazzi lors des MTV Video Music Awards, selon des vidéos TikTok partagées par Variété et La Presse Associée.

Roan, de son vrai nom Kayleigh Rose Amstutz, a longtemps parlé ouvertement de ses difficultés avec la célébrité avant et après avoir été catapultée dans la stratosphère de la culture pop cette année au milieu du succès de son album de 2023 « The Rise and Fall of a Midwest Princess ». Elle a récemment annulé un grand nombre d’étapes de la tournée au milieu de son ascension fulgurante.

Roan, qui a peut-être battu un record de fréquentation de Lollapalooza en août, s’exprime ouvertement auprès des fans sur la façon dont ses symptômes bipolaires II ont interféré avec sa carrière ainsi que sa capacité à réguler ses émotions et sa réponse au succès.

En 2022, la native du Missouri a été franche avec ses abonnés sur Instagram sur la façon dont elle gère la célébrité. « J’ai reçu un diagnostic de bipolaire 2 et ça a été assez difficile de rester ensemble et de sortir ces chansons. J’ai pris des médicaments et j’étais en pleine hypomanie lors de la sortie de « Naked in Manhattan », ce dont je n’ai plus besoin maintenant », a-t-elle déclaré. a écrit. « J’ai suivi une thérapie ambulatoire intensive/une thérapie individuelle 4 jours par semaine et c’est vraiment difficile de trouver un équilibre… Je n’en parle pas vraiment beaucoup, mais cela m’affecte au quotidien et constitue une grande partie de ma musique.

Roan a sorti « The Rise and Fall of a Midwest Princess », son premier album, en septembre 2023 et le LP synthpop a culminé cette semaine à la 4e place du classement. Graphique Billboard 200.

Contributeurs : Alyssa Goldberg, Edward Segarra