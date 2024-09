Chappell Roan a apporté une épée sur le tapis rouge des VMA

Photo : Dimitrios Kambouris/Getty Images

Donner une épée à Carly Rae Jepsen ? Elle en a déjà une. C’est au tour de Chappell ! Chappell Roan s’est présentée aux Video Music Awards 2024 avec les reins ceints et son épée dégainée. Elle a même apporté son propre tapis. Roan est apparue sur le tapis rouge avec une épée, un assistant viking, un tapis assorti et sans aucune patience pour les conneries. Un photographe a crié « Ferme ta gueule ! » à quelqu’un dans la file d’attente pour les photos. Cela aurait pu être à un autre photographe, ou à un publiciste, ou à Roan elle-même. Roan a immédiatement riposté en criant «Toi « Ferme-la ! » puis « Non. Pas moi, salope », quand l’homme a essayé de répondre.

Chappell Roan a eu un mois difficile à gérer avec sa nouvelle méga renommée. Dans une récente Pierre roulante En couverture, elle a déclaré qu’elle avait été victime d’un harceleur. Elle a déclaré qu’elle avait été prise en embuscade à l’aéroport par des fans qui avaient découvert les détails de son vol et qui l’avaient même embrassée sans son consentement en août. Ce brouhaha a poussé Roan à engager des agents de sécurité (ce qu’elle a qualifié de « tellement nul ») et à fixer des limites avec ses fans. Avec tout ce contexte, l’ambiance martiale de sa tenue des VMA a beaucoup de sens. Pour Chappell Roan en 2024, être en public ressemble à une bataille.