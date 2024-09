Chappel Roan fait une pause dans les « pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses »

Chappell Roan vient d’exprimer son côté vulnérable, faisant savoir aux fans que bien qu’elle soit une pop star montante, elle n’est qu’humaine.

Comme la chanteuse n’a pas pu monter sur scène à All Things Go, elle a utilisé son compte Instagram officiel pour présenter des excuses à ses 4,9 millions de followers.

« Je m’excuse auprès des gens qui attendaient de me voir à New York et DC ce week-end à All Things Go, mais je ne peux pas me produire », a déclaré le Supernova du vin rouge le crooner a écrit.





Elle a poursuivi : « Les choses sont devenues accablantes au cours des dernières semaines et je le ressens vraiment », expliquant les conséquences néfastes de ses activités sur sa santé mentale.

« Je ressens des pressions pour donner la priorité à beaucoup de choses en ce moment et j’ai besoin de quelques jours pour donner la priorité à ma santé », a ajouté le chanteur.

En conclusion, Chappell Roan a déclaré : « Je veux être présent lorsque je joue et donner les meilleurs spectacles possibles. Merci de votre compréhension », en signant, à la fin, le musicien a écrit : « Je reviens bientôt xox. »