Chaplin Creek Village célèbre le 20e événement annuel de la fête de l’indépendance – Shaw Local

FRANKLIN GROVE – Environ 70 personnes se sont réunies pour la 20e célébration annuelle de la fête de l’indépendance à Chaplin Creek Village.

Les participants ont rempli le terrain du village historique à la périphérie de Franklin Grove lundi et ont entendu l’historien local Tom Wadsworth dépeindre Thomas Jefferson et lire la déclaration d’indépendance.

La troupe de scouts n ° 85 de Dixon a servi de garde de couleur pour la présentation des drapeaux, et Steve Robery a joué des chansons patriotiques sur sa guitare. Bradford Victor-Adams Mutual Insurance de Franklin Grove a fourni des rafraîchissements.

“Des personnes de tous âges sont restées pour profiter des rafraîchissements et de la compagnie des autres, et c’était formidable de voir la communauté se rassembler pour reconnaître l’importance de nos pères fondateurs et leur rôle dans les libertés dont nous jouissons encore aujourd’hui”, a déclaré l’organisateur de l’événement, Kelly Reagan.

La célébration a été lancée à l’origine par Max Baumgartner.

Chaplin Creek Village est un projet de restauration historique à grande échelle représentant une colonie de prairie typique du milieu du XIXe siècle. Plusieurs bâtiments et artefacts d’importance historique ont été déplacés des environs. Il abrite la Franklin Grove Area Historical Society, les Chaplin Creek Drafters, les Chaplin Creek Muzzleloaders et l’Illinois Atlatl Association.

Chaplin Creek Village est toujours à la recherche de bénévoles, a déclaré Reagan. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 815-456-2382 ou trouver le village sur Facebook.