Chapitre des provinces de l’Atlantique de l’American College of Physicians, réunion scientifique annuelle 2024 (diabète et obésité)

Samedi 2 novembre, 8h-17h

MED-1M101, Faculté de médecine

Le Réunion scientifique annuelle 2024 de la section des provinces de l’Atlantique de l’American College of Physicians se concentre sur les domaines critiques et en évolution de Diabète et obésité. Ce programme de DPC discutera des dernières avancées cliniques, des résultats de la recherche et des approches fondées sur des preuves pour gérer ces conditions. Grâce aux présentations dirigées par des experts, les participants obtiendront des informations précieuses sur les stratégies visant à améliorer les résultats pour les patients, à gérer les comorbidités et à personnaliser les soins pour les personnes atteintes de diabète et d’obésité.

Ordre du jour: Vous pouvez télécharger le agenda détaillé ici Toutes les heures indiquées dans ce programme sont celles de Terre-Neuve.

Public cible : Spécialistes, Médecins de famille, infirmières praticiennes, infirmières, résidents et autres professionnels de la santé

Format: Hybride (en personne et virtuel). Le lien Webex sera envoyé par courrier électronique aux inscrits 24 heures avant la conférence.

Localisation & Parking : Salle 1M101 – Salle de conférence Dr Richard Fagan. Faculté de médecine, Université Memorial, Une fois que vous entrez par les portes vitrées, c’est la première salle à droite. Les inscriptions se feront à l’Atrium. Un stationnement est disponible à côté du bâtiment de la Faculté de médecine.

Enregistrement: Toutes les séances seront enregistrées.

Informations sur le programme : Anuj Charan, spécialiste de l’éducation (développement de programmes), Courriel : [email protected] ou [email protected]

Présenté par le Bureau du développement professionnel et éducatif