Chapitre 11 «  pas de bonne foi  », dit le juge

Un juge fédéral a rejeté mardi le dépôt de bilan de la National Rifle Association au titre du chapitre 11, forçant l’organisation à but non lucratif à se défendre contre le procès de l’État de New York contre l’organisation – une affaire qui pourrait entraîner la dissolution du groupe.

Le juge de faillite américain Harlin Hale de Dallas a statué que le groupe de défense des droits des armes à feu n’avait pas déposé sa demande de mise en faillite «de bonne foi», mais l’avait plutôt fait «pour obtenir un avantage injuste en matière de litige» et «pour éviter un système de réglementation de l’État».

Ces fins ne sont pas une utilisation appropriée du code de la faillite, a statué le juge.

Le juge Hale a également déclaré qu’il était préoccupé par la «manière et le secret» dans lesquels l’affaire avait été classée. La NRA fait face à des allégations de corruption, y compris l’utilisation abusive des fonds des membres pour soutenir un style de vie somptueux pour les dirigeants, parmi lesquels le PDG Wayne LaPierre.

Le rejet de l’affaire intervient après que les chiens de garde de la faillite aient mis en doute la légitimité du dépôt de bilan de la NRA, affirmant que l’organisation ne se qualifiait pas en tant qu’organisation nécessitant une réduction de la dette et qu’un tribunal fédéral des faillites ne devrait pas enfreindre un litige juridique de l’État.

Lorsqu’il a déposé son bilan le 15 janvier, le groupe pro-Second Amendment a déclaré qu’il était dans «sa meilleure situation financière depuis des années».

Mais la NRA a déclaré qu’elle était confrontée à une crise potentiellement existentielle en raison de contestations judiciaires du procureur général de New York, Letitia James. Le groupe a déclaré qu’il espérait utiliser la faillite pour restructurer ses opérations et déplacer son enregistrement à but non lucratif de New York au Texas, où il pensait que sa mission serait plus bienvenue.

La NRA fait face à des accusations selon lesquelles ses dirigeants ont abusé des fonds pour des raisons personnelles. Le groupe et LaPierre ont nié ces allégations.

La NRA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires après la décision de mardi.

Mais au cours d’un procès de 12 jours et 23 témoins pour déterminer si l’affaire devait être autorisée à se poursuivre, LaPierre a déclaré que l’affaire avait été classée « parce que le procureur général de l’État de New York demandait la dissolution de la NRA et la (saisie de ses) actifs. , et nous pensons que ce n’est pas des règles du jeu équitables et équitables. »

Bien que basée à Fairfax, en Virginie, la NRA est enregistrée en tant que société à but non lucratif 501 (c) (4) à New York. Dans un procès visant à récupérer des millions et à fermer définitivement la NRA, James a accusé l’organisation de permettre aux dirigeants d’utiliser les fonds de la NRA pour des voyages personnels, y compris des jets privés et des repas chics.

Le procureur général de New York a salué mardi la décision du juge.

« La réalité est que la pourriture est profonde », a déclaré James. « Il y a des problèmes persistants et persistants de secret et de manque de transparence. »

Elle a déclaré que ses tentatives de dissoudre la NRA n’avaient «rien à voir avec le deuxième amendement».

Le juge Hale n’a pas statué sur la véracité des accusations de James, mais il a cité «des préoccupations concernant la divulgation, la transparence, le secret (et) les conflits d’intérêts des officiers».

Il a noté qu’au cours du procès, la preuve a montré que LaPierre avait autorisé le dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 sans en informer le conseil d’administration, le directeur financier ou l’avocat général de l’organisation.

L’affaire n’a pas été déposée pour traiter des problèmes financiers ou pour rationaliser les coûts, mais plutôt pour éviter le procès James, a déterminé Hale.

Et cela, a-t-il dit, n’est pas une utilisation appropriée du tribunal de la faillite.

Les groupes anti-droits des armes à feu ont célébré mardi la décision du juge.

«La décision d’aujourd’hui est une victoire historique pour l’état de droit et un signe certain de défaite pour la NRA et ses dirigeants corrompus», a déclaré Kris Brown, président du groupe anti-violence contre les armes à feu Brady, dans un communiqué. a été considérée comme de la mauvaise foi, tout comme toutes les promesses et toutes les déclarations que l’organisation a faites pendant des décennies. La NRA ne peut échapper à la justice. «

Vous pouvez suivre le journaliste de USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey et abonnez-vous à notre newsletter gratuite Daily Money ici pour obtenir des conseils sur les finances personnelles et des nouvelles commerciales du lundi au vendredi matin.