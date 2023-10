Chapitre 1 : aperçu du New York Comic-Con 2023

Il y a plus de 15 ans, l’original Les étrangers le film est devenu un horreur classique culte film pour son atmosphère et son principe simple d’un couple terrorisé par un trio d’envahisseurs masqués. Bien qu’il ait finalement eu une suite en 2018 Les étrangers : proie la nuit, Porte des Lions souhaite que l’écart entre les versements soit considérablement plus court – d’où un trio de Étrangers des films qui sortiront tout au long de 2024.

Lors du New York Comic-Con, Lionsgate a révélé un premier aperçu du démarreur de cette trinité, intitulé à juste titre Les Étrangers : Chapitre 1. Réalisé par Renny Harlin (Die Hard 2, Exorciste : Le début), les stars de cinéma Riverdale Madeleine Petsch et Teen Wolf Froy Gutierrez dans le rôle de Maya et Ryan, un couple qui s’apprête à se marier et à déménager dans le nord-ouest du Pacifique. Contraint de passer la nuit dans un AirBnB isolé, il ne faudra pas longtemps le trio meurtrier – Dollface, Pin-Up Girl et l’Homme au masque, joué par de nouveaux acteurs – fait irruption et terrorise le couple.

The Strangers : Chapitre 1 (2024) Clip officiel ‘Knock, Knock’ – Madelaine Petsch

Fait intéressant, Harlin a déclaré Sanglant dégoûtant que Chapitre un fonctionnera comme un remake de l’original de 2008 Étrangers film. Mais ses deux suites traceront un nouveau terrain, faisant suite au premier film et explorant Maya alors qu’elle tente de lutter contre les effets persistants de la fin de ce film, l’appelant « son voyage que nous regardons à partir du moment où le premier film se termine ». Il a poursuivi en disant que les deux suites exploreraient « ce qui pourrait arriver à… une jeune femme victime d’une violence aussi insensée ». Qu’est-ce que cela vous fait mentalement et physiquement, et quel est votre parcours après cela ?

Harlin est un fan déclaré du premier Étrangers film, et après avoir reçu le scénario de 280 pages du remake (écrit par Amber Loutfi, Alan Freedland, Alan R. Cohen), il se souvient avoir été « époustouflé ». Il a tout de suite su qu’il voulait les séparer et Lionsgate lui a permis de tourner les trois films consécutivement. Filmer la série de cette façon a été une bénédiction, a-t-il déclaré, car cela évitait le problème classique des suites consistant à devoir enfermer les personnages ou le monde dans une sorte de stase. S’il parvient à ses fins, cette nouvelle trilogie « ira bien au-delà » du premier film et ouvrira la voie à d’autres. Étrangers histoires.

« À la fin du troisième film, il y a vraiment plus de questions que de réponses », a noté Harlin. « J’ai hâte de faire les trois prochains films parce que je pense que nous faisons quelque chose de très intéressant ici ; personnellement, j’ai hâte de voir où ça va après ça.

Les étrangers : chapitre un sortira en 2024, avec Chapitre deux et Chapitre trois quelque temps plus tard dans l’année.

