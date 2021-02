Chappelle a annoncé la nouvelle lors d’un stand-up jeudi, une performance de 10 minutes intitulée « Redemption Song », dans laquelle il a remercié ses fans d’avoir refusé de regarder l’émission sur le service de streaming. Il a posté l’ensemble sur son compte Instagram jeudi soir. Avec Netflix, Comedy Central, qui a dirigé l’émission de 2003 à 2006, a également contacté Chappelle.

« Je n’ai jamais rien demandé à Comedy Central. Si vous vous en souvenez, j’ai dit » Je vais voir mon vrai patron et je suis venu vers vous « parce que je sais où réside mon pouvoir », a déclaré Chappelle pendant son set. «Je vous ai demandé d’arrêter de regarder l’émission et de remercier Dieu tout-puissant pour vous, vous l’avez fait. Vous avez rendu cette émission sans valeur parce que sans vos yeux, ce n’est rien. Et quand vous avez arrêté de la regarder, ils m’ont appelé. Et j’ai récupéré mon nom. Et J’ai récupéré ma licence, et j’ai récupéré mon émission, et ils m’ont payé des millions de dollars. Merci beaucoup. «

Netflix a commencé à diffuser « Chappelle’s Show » le 1er novembre, mais après que Chappelle se soit publiquement plaint de la licence de Comedy Central et de ViacomCBS pour l’émission sans paiement supplémentaire, Netflix l’a retiré. Chappelle était la créatrice, la star et la productrice exécutive de l’émission.

« Ils (ViacomCBS) n’ont pas eu à me payer parce que j’ai signé le contrat », a déclaré Chappelle en novembre 2020. « Mais est-ce vrai? J’ai découvert que ces gens diffusaient mon travail et ils n’avaient jamais eu à me demander jamais besoin de me le dire. Parfaitement légal parce que j’ai signé le contrat. Mais est-ce vrai? Je ne le pensais pas non plus. C’est pourquoi j’aime travailler pour Netflix. «