Chapelle lors de l’événement vert de la Journée des anciens combattants prévu pour le 13 novembre – Shaw Local

Chapel on the Green à Yorkville accueillera son 10e événement de la Journée des anciens combattants le dimanche 13 novembre.

Des vétérans de la région parleront de leurs expériences durant leur service militaire.

Le bâtiment historique de 1855 sera ouvert aux visites à 13 h avant un programme de 14 h.

Tous les anciens combattants intéressés à prendre la parole lors du programme sont priés d’appeler Carol au 630-553-5163.

Chapel on the Green, 107 West Center St., Yorkville, est inscrite au registre national des lieux historiques. Le bâtiment est utilisé pour des réunions communautaires, des programmes et est disponible comme lieu de mariage.

Il n’y a pas de frais d’admission pour l’événement du 13 novembre; tout le monde est le bienvenu.