Chapelle funéraire luthérienne / TEKTUM

Description textuelle fournie par les architectes. Situé dans la partie luthérienne de Házsongárd, un cimetière historique créé au 16ème Siècle, à proximité du centre-ville médiéval de Cluj, le petit bâtiment a été commandé par l’église pour fonctionner comme sa propre chapelle mortuaire et pour accueillir les bureaux de l’association Házsongárdi, une petite ONG axée sur la préservation du patrimoine bâti du cimetière. .

© Alexandru Fleșeriu

Depuis la fin du 19ème Le bâtiment centenaire occupant en partie le site, tombé en ruine, ne pouvant accueillir un éventail de fonctions plus large, il a été décidé de le remplacer partiellement. S’il fallait conserver la façade classique, à la demande de la Commission des Monuments de Zone, la proximité des tombes, associée à la nécessité de créer un espace de rassemblement extérieur, a permis d’étendre la zone bâtie sur une étendue seulement irrégulière. le long de la limite de propriété.

Plan – Rez-de-chaussée

Ainsi, à mesure que les contraintes du site ont façonné le volume simple, le bâtiment apparaît comme une pierre fendue par des plans de coupe, image archétypale du 19ème tombeau monumental du siècle. Le beffroi se déployant sur le mur à pignon d’origine, le toit descend considérablement vers l’extrémité opposée, laissant juste assez de place pour l’escalier d’accès au columbarium du sous-sol.

© Alexandru Fleșeriu

© Alexandru Fleșeriu

Derrière la façade peinte en micaschiste gris foncé, qui fait écho au marbre noir chatoyant des pierres tombales environnantes, la brique rouge mat enveloppe les murs et la toiture. La texture uniforme des façades, peu entrelacée avec le chêne des ouvertures d’entrée et le cor-ten du porte-à-faux de l’entrée principale, apporte couleur et texture, renforçant la monumentalité du bâtiment, tout en contrastant avec l’habillage sobre et apparent en béton intérieur. . C’est précisément cette honnêteté de la structure, la simplicité des détails, combinées aux problèmes posés par l’isolation du toit et la solution technique pour l’avant-toit, qui se sont révélés être les plus grands défis lors de la construction.

© Alexandru Fleșeriu

© Alexandru Fleșeriu

À mesure que les pavés de granit du patio avant s’étendent dans le réfectoire, la frontière intérieur-extérieur s’efface davantage lorsque la porte massive en acier actionnée à la main s’ouvre, élargissant ainsi l’espace cérémoniel. Un catafalque mobile conçu sur mesure permet un flux de mouvement sans restriction. L’orientation est-ouest du plan permet à la lumière de pénétrer à travers les vitrages supérieurs de la tour, permettant ainsi aux rayons du soleil de tomber à nouveau sur le cercueil lors de la messe funéraire.

© Alexandru Fleșeriu

© Alexandru Fleșeriu

L’inflexion du plan souligne le changement de fonction : un escalier en colimaçon mène aux espaces de bureaux du deuxième étage, où la présence imposante de l’environnement est discrètement filtrée à travers le treillis de briques rouges. À l’extrémité la plus étroite du bâtiment, les marches en béton menant au columbarium sont recouvertes par le pli en porte-à-faux du toit, exposant sa structure en béton.