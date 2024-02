Chapelle Clinica Alemana Osorno / AM Arquitectura

© Nicolas Saieh





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

55 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Lamitech , Arauco , Bois de couverture



Architecte principal :



Rodrigo Araya Manzaneres



© Nicolas Saieh

Description textuelle fournie par les architectes. La mission consiste en la construction d’un lieu de culte pour la Corporación de Beneficencia de Osorno (Clínica Alemana Osorno). Cette institution a été créée au milieu du XXe siècle par des citoyens pour la plupart d’origine allemande et avec le soutien actif de l’Église luthérienne. Ainsi, la création d’un nouveau Temple luthérien, lieu de prière et de réflexion pour les installations de la clinique, mais à caractère œcuménique, devient importante.

© Nicolas Saieh

Axonométrique

© Nicolas Saieh

Le projet est implanté dans l’une des cours intérieures de la clinique, afin de constituer « un noyau » dans l’espace vide entre les installations existantes. En l’absence de références typologiques majeures de temples luthériens, le projet se veut un concept simple et austère qui fait revivre les typologies prédominantes de cette partie du sud du Chili. Cherche l’utilisation du bois comme matériau principal, tant dans sa structure que dans ses revêtements, un matériau présent dans l’inconscient collectif, qui, par sa chaleur, valorise l’expérience de réflexion et de souvenir.

© Nicolas Saieh

Le projet est développé sur seulement 55 m2 avec un plan rectangulaire “tronqué” au milieu de sa longueur, afin de souligner l’espace vers l’autel, tandis que les épaules s’élèvent en augmentant la sensation de hauteur sur l’autel, en diminuant la largeur. de l’allée. L’autel et la croix sont encadrés par l’unique ouverture du projet avec le jardin en arrière-plan, étant la seule entrée de lumière du lieu de culte. La pertinence du bois dans la conception réside dans le fait qu’il constitue « l’élément unique » de la proposition architecturale, depuis sa structure jusqu’à son revêtement. La structure, entièrement exposée à l’intérieur de la chapelle, fait partie de l’expression architecturale du bâtiment, tandis que dans son rôle de revêtement, elle crée une atmosphère chaleureuse et qu’à l’extérieur, le bois se fond dans l’environnement naturel.

© Nicolas Saieh

Section

© Nicolas Saieh

Le projet comprend une solution structurelle basée sur du bois lamellé d’ingénierie. En raison de son emplacement dans une cour intérieure, sans accès pour les camions ou les machines, l’entrée et le montage des matériaux étaient entièrement manuels. De plus, la mécanisation a assuré un processus coordonné de conception, de modélisation et de fabrication, ainsi qu’un pré-assemblage facile des structures.

© Nicolas Saieh

Plan d’étage

© Nicolas Saieh

Proposition conceptuelle. Le bois a été choisi pour le projet car c’est un matériau d’identification dans la construction des temples du sud du Chili. L’idée est d’utiliser le matériau non seulement comme élément constructif, mais comme élément qui génère le lien entre l’espace construit, le visiteur et l’acte de prière ou de réflexion. Nous pensons que le projet redéfinit avec succès un système de construction traditionnel dans le sud du Chili grâce à l’industrialisation et à la mécanisation du matériau, sans compromettre son essence et son expression formelle.

© Nicolas Saieh

Section