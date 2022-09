Chapel on the Green reconnaîtra un don substantiel de feu Elmer Dickson lors d’une journée portes ouvertes le dimanche 25 septembre de 13 h à 15 h.

Les visiteurs pourront visiter le bâtiment et profiter de rafraîchissements. Dickson sera rappelé lors d’un bref programme à 14h

Originaire du comté de Kendall et diplômé en 1949 du lycée Yorkville, Dickson a ensuite obtenu des diplômes de premier cycle et des cycles supérieurs de l’Université de l’Illinois après son service dans l’armée de l’air. Il a enseigné à la California State University à Chico pendant 20 ans, finissant en tant que président du département des finances et du marketing. À la retraite, il a approfondi son intérêt de toute une vie pour l’histoire et la généalogie et a lancé le site Web kendallkin.com. Il est décédé en 2018 et sa femme, Sydney, en 2020.

Il n’y a pas de frais d’admission pour la journée portes ouvertes et tout le monde est le bienvenu.

La chapelle sur le vert est située au 107 W. Center St. à Yorkville

Construite en 1855 sous le nom d’église congrégationaliste de Yorkville, Chapel on the Green est inscrite au registre national des lieux historiques. Le bâtiment est maintenant utilisé pour des réunions communautaires, des programmes et est disponible comme lieu de mariage.