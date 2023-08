Chapeaux fantaisie et chevaux rapides : Le King’s Plate est de retour pour sa 164e course

La plus longue course de chevaux continuellement organisée en Amérique du Nord se déroule dimanche à Toronto, avec un nom qu’elle n’a pas utilisé depuis plus de 70 ans.

Après avoir passé les sept dernières décennies en tant que Queen’s Plate, le King’s Plate se déroule à l’hippodrome de Woodbine à Etobicoke – nommé en l’honneur du monarque au pouvoir en Grande-Bretagne, qui est maintenant le roi Charles. Malgré le changement de nom, les participants peuvent toujours s’attendre à une journée remplie de haute couture, d’apparat et, bien sûr, de courses.

Pour Morgan Cameron Ross, l’ancienneté de l’événement, qui a commencé en 1860, en fait une occasion spéciale. Cameron Ross dirige le site Web et les pages de médias sociaux Old Toronto Series et a été embauché par Woodbine Entertainment Group pour créer un court documentaire pour l’événement de cette année.

« La seule chose relativement similaire est l’Exposition nationale canadienne, qui est plus jeune mais qui n’a pas non plus été organisée chaque année », a déclaré Cameron Ross. « [The King’s Plate] est une sorte de chose élaborée, amusante et cohérente à travers l’histoire de la ville. »

REGARDER | Qui a été le dernier jockey à remporter le King’s Plate ?

King’s Plate revient à l’hippodrome de Woodbine cet été Le King’s Plate a été exécuté pour la dernière fois en 1951. Depuis lors, il est connu sous le nom de Queen’s Plate. Mais avec le roi Charles maintenant sur le trône, l’hippodrome de Woodbine accueille à nouveau la course nommée en l’honneur du monarque au pouvoir.

Cette année marquera la 164e édition de la course, selon Jim Lawson, PDG de Woodbine Entertainment Group. Ce sera la première course depuis 1951 à porter le nom de King’s Plate. L’événement principal débutera à 17h39, tandis que les autres courses débuteront à 12h25.

Un sport « ancré dans la tradition »

Lawson dit que les courses de chevaux sont un sport « ancré dans la tradition ». Et un élément principal de cette tradition, la mode du jour de la course, sera pleinement exposé dimanche.

Le site Web de la course propose un guide de style pour les participants rempli de photos de costumes légers, de robes longues, de chapeaux et de fascinateurs.

Pour les non-initiés, un fascinateur est « un petit objet fascinant sur la tête », selon David Dunkley, le modiste officiel – chapelier – de l’événement depuis 11 ans.

Son travail consiste à créer une collection couture de couvre-chefs qui inspire le style pour ceux qui se dirigent vers la course.

Cette année, Dunkley’s a créé la « Coronation Collection » pour célébrer le changement de monarque.

Une des pièces créées par David Dunkley pour la collection King’s Plate de cette année. Dunkley dit que la collection a été inspirée par le changement d’un monarque. (Anthony Patrick Manieri / Soumis par David Dunkley)

« Il y a beaucoup de plumes, il y a beaucoup de diadèmes, beaucoup d’éclat, beaucoup de grandeur », a-t-il déclaré. « C’est un couronnement. J’ai donc pensé qu’il devrait être légèrement exagéré et gros, ce que sont les pièces. »

Dunkley dit que le King’s Plate est l’un des événements les plus formels du calendrier des courses de chevaux.

« Le fait d’être attaché au monarque permet d’être formel. Je pense donc que les gens aiment juste s’habiller. C’est vraiment amusant », a-t-il déclaré.

Outre la formalité de la journée, Lawson dit que d’autres traditions séculaires incluent l’arrivée du représentant royal en calèche, un télégramme envoyé au palais de Buckingham indiquant le vainqueur de la course et un prix de 50 guinées – une ancienne pièce d’or britannique – offerte par la monarchie.

La représentante de cette année sera Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l’Ontario.

Plus d’un siècle d’histoire

La course a commencé en 1860 après que le Toronto Turf Club a demandé à la reine Victoria d’accorder une plaque pour une course en Ontario, selon le site Web de l’événement. À partir du XVIIe siècle, le roi Charles II – qui était roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande – a commencé à décerner des plaques d’argent comme prix de course.

De nos jours, le vainqueur du King’s Plate reçoit une coupe en or.

« L’apparat est là depuis le début », a déclaré Morgan Ross, l’historien. « Ça a toujours été cet événement que les gens vont au-delà [for]. »

La première fois qu’un monarque régnant a réellement assisté à l’événement, c’était en 1939, selon Morgan Ross, lors de la visite du roi George VI.

« Juste pour mettre en perspective l’âge [the race is]en 1939, il existait déjà depuis huit décennies », a-t-il déclaré.

La première fois qu’un monarque régnant a réellement assisté à l’événement, c’était en 1939, lorsque le roi George VI s’y est rendu, selon Morgan Cameron Ross, vu ici sur la piste de course. (Soumis par Morgan Cameron Ross)

En 2010, la reine Elizabeth a visité la course et Lawson, avec le Woodbine Entertainment Group, a pu la rencontrer.

Il dit qu’ils ont parlé de courses de chevaux et d’élevage.

« Ce n’était pas pour me montrer qu’elle avait la connaissance. Elle était vraiment curieuse. … c’était juste une femme adorable et adorable », a-t-il déclaré.

Après sa mort en septembre 2022, Lawson dit que ce fut une décision difficile de renommer l’événement, en partie à cause de son soutien au sport.

« Nous lui rendrons hommage [today] dans les commentaires qui sont faits et nous allons trouver d’autres moyens de l’honorer au moment opportun », a-t-il déclaré.