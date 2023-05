Chaotique, comique et étonnamment personnel – Bravo pour le BlackBerry de Jay Baruchel

Dans le film Mûrenotre premier aperçu de Research In Motion (RIM) ressemble plus à L’ascension des nerds se rencontre Maison des animaux. Le décor est à la fois club audiovisuel et camp informatique. Des affiches de films et des schémas de micropuces se disputent l’espace sur les murs. Au milieu de tout cela, le co-fondateur de RIM Mike Lazaridis griffonne des noms pour un téléphone qui va tout changer.

Le BlackBerry, le téléphone avec clavier, a inauguré notre monde toujours actif et toujours connecté. Aujourd’hui, le nom est synonyme d’échec. Mûre le film nous ramène à la fin des années 1990 et au début des années 2000 lorsque l’entreprise de Waterloo, en Ontario, a osé s’attaquer aux géants des télécommunications.

Alors, comment faire un film sur un téléphone ?

Tout d’abord, commencez par le matériel source. Basé vaguement (et je veux dire vaguement) sur le livre Perdre le signal de Sean Silcoff et Jacquie McNish, ce qui définit Mûre Outre d’autres épopées commerciales brillantes, il y a le réalisateur Matt Johnson. Pour être franc, c’est la meilleure chose qu’il ait jamais faite.

Le réalisateur canadien est surtout connu pour ses films décousus tels que le canular de la lune Opération Avalanche et la série télévisée Nirvanna le groupe le spectacle. Le Frank Zappa de l’industrie cinématographique canadienne, Johnson ne souffre pas d’imbéciles, enfreint les règles et a établi très tôt un style de tournage frénétique avec Les Sales.

Une partie du génie de Johnson consiste à réduire le chaos des affaires à trois personnalités plus grandes que nature. Jay Baruchel va à l’encontre du type en tant que Mike Lazaridis, le brillant ingénieur qui a conduit l’innovation de RIM. Johnson fait double emploi en apparaissant à la caméra en tant que Douglas Fregin, le meilleur ami de Mike et co-fondateur de RIM.

Glenn Howerton joue Jim Ballsillie qui a rejoint RIM pour devenir co-PDG de BlackBerry. (Photos d’élévation)

De Philadelphie ensoleillée à Waterloo

Alors que Mike peut facilement reconcevoir un modem, c’est un homme d’affaires douloureusement inefficace. Entrez Jim Balsillie, le négociant carnivore qui voit instantanément le potentiel du nouveau téléphone de RIM. Il fait toujours beau à Philadelphie Glenn Howerton s’engage entièrement envers le personnage, de la tête chauve rasée à la fureur de Balsillie qui convainc Mike que Jim peut faire passer RIM au niveau supérieur.

Alors que Nous nous sommes écrasés, Super pompé et Le décrochage a inauguré une nouvelle vague de séries inspirées de la technologie, ce qui sépare Mûre n’est pas le format du long métrage, mais l’instinct de Johnson. Comme Le bureau sitcom, Johnson et son directeur de la photographie fréquent Jared Raab utilisent un style de prise de vue à main levée. À l’atelier RIM, la caméra plane, capturant l’atmosphère de dortoir alors que Doug et son armée d’ingénieurs alternent entre jouer à Doom et construire un téléphone pouvant accéder aux e-mails. Avec des montages rapides et une bande-son époustouflante avec tout, de MC Hammer à Matthew Good, Johnson nous met dans les tranchées. La caméra peut être un confident silencieux dans les sitcoms, mais avec Mûre, c’est un voyeur, attrapant l’expression découragée de Doug alors que Mike monte dans une voiture avec Jim.

Jay Baruchel et Matt Johnson parlent des attentes difficiles en jouant Mike Lazaridis :

L’acteur Jay Baruchel parle de devenir le PDG de Blackberry, Mike Lazaridis Jay Baruchel assume un rôle plus dramatique dans le film Blackberry où il incarne le co-fondateur de la société Mike Lazaridis. Baruchel a parlé à Eli Glasner de CBC du défi et de ce qui l’a attiré dans le rôle.

Une nouvelle facette de Jay Baruchel

Alors que Mûre hérissé d’une énergie comique chaotique, la performance de Baruchel dans le rôle de Mike Lazaridis n’est pas une blague. L’inventeur insulaire est loin des personnages au visage élastique auxquels nous nous attendons. Il n’y a pas de blagues faciles, pas de punchlines pour relâcher la tension. Au lieu de cela, Baruchel canalise son énergie dans la volonté obsessionnelle de Lazaridis de fabriquer « le meilleur téléphone au monde ». En effet, les seuls moments où l’ingénieur prend vraiment vie sont lorsqu’il y a un problème à résoudre, comme un sifflement d’interphone, ou lorsqu’il trouve un moyen de presser plus de paquets de données dans la tour cellulaire.

Pour l’acteur qui a activement choisi de vivre et de travailler au Canada et qui a une feuille d’érable tatouée sur le cœur, Mike Lazaridis est plus qu’un simple défi. Il semble kismet. Alors que la pression sur l’entreprise augmente, nous le voyons lutter contre l’externalisation de la production en Chine. Balsillie et Lazaridis ont conquis le monde depuis leur domicile de Waterloo. Pour Baruchel, cela fait d’eux des patriotes et c’est une histoire qui vaut la peine d’être racontée.

Jay Baruchel et Glenn Howerton dans le rôle de Mike Lazaridis et Jim Balsillie. Jay Baruchel a déclaré à CBC News qu’il aimait l’idée de jouer un rôle plus sérieux et moins comique. (Photos d’élévation)

Mais la sauce secrète de la performance de Jay n’est pas le drapeau qui agite ou la perruque grise collée sur sa tête – c’est son co-conspirateur Matt Johnson. Le rôle de Doug aurait pu aller à n’importe quel nombre d’acteurs. Des acteurs qui auraient probablement ajouté un peu plus de puissance de star. Mais Baruchel a insisté sur le fait que ce devait être Johnson.

Pourquoi? Comme Baruchel l’a dit à CBC News, « je voulais jammer avec lui ». Pour lui, ce n’est pas un film de Matt Johnson à moins qu’il n’y soit. Le résultat est un super duo à l’écran, chaque acteur tirant sur l’autre. Doug agissant comme tampon de Mike, gardant le chaos à distance. Il est tout ce que Mike n’est pas – cette pom-pom girl bruyante, bruyante et aux cheveux hirsutes qui motive l’armée de nerds de RIM.

Jay Baruchel explique pourquoi Doug devait être joué par Matt Johnson :

Pourquoi Jay Baruchel voulait le réalisateur Matt Johnson à l’écran dans Blackberry Dans le film Blackberry, Jay Baruchel et Matt Johnson incarnent les co-fondateurs et meilleurs amis de l’entreprise, Mike Lazaridis et Douglas Fregin. Baruchel a parlé à Eli Glasner de CBC de la raison pour laquelle ce devait être Johnson et de la différence de casting que le réalisateur avait faite.

Mûre est une comédie chaotique regorgeant de détails allant de la passion continue de Doug pour les Teenage Mutant Ninja Turtles à l’agitation latérale de Jim Balsillie dans la LNH (attendez de voir qui joue le commissaire Gary Bettman.) Alors que le smartphone révolutionnaire a été le début de la pente glissante numérique que nous parcourons aujourd’hui, le cœur de Mûre est une histoire d’amitié. Il s’agit de ce que nous perdons lorsque nos ambitions prennent le dessus sur nous. C’est la volonté de créer le meilleur, contre la volonté d’être au top. Dans tous les cas, accrochez-vous.

