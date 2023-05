Chaos sur The KO Show, AJ Styles bat Karrion Kross

Le dernier épisode de WWE SmackDown a présenté une action à indice d’octane élevé et beaucoup de drame. L’accent est resté sur Roman Reigns et The Bloodline dans cet épisode. Le spectacle de retour à domicile Night of Champions s’est terminé avec le chef tribal levant les quatre ceintures de championnat par équipe au-dessus de sa tête.

Cependant, il devient clair que Reigns n’a jamais été aussi seul. Dans l’émission, The Bloodline a convoqué une réunion dramatique dans leur vestiaire. Par conséquent, il y a eu une mauvaise confrontation entre Jimmy Uso et Roman Reigns. Les choses se sont tellement réchauffées que Jey Uso a dû intervenir et faire sortir son frère de la pièce. Jimmy Uso a principalement été un personnage secondaire dans The Bloodline. Ainsi, les fans étaient heureux de le voir monopoliser les projecteurs.

Les fans ont également apprécié le match à succès du championnat des États-Unis entre Austin Theory et Sheamus.

Voici les faits saillants de toute l’action de la Thompson-Boling Arena à Columbia, en Caroline du Sud.

Austin Theory contre Sheamus – Match de championnat des États-Unis

Theory a eu raison de Sheamus dans ce combat passionnant, grâce à l’intervention de Pretty Deadly. Theory a terminé le match avec une épingle d’écolier.

Raquel Rodriguez et Bayley contre Damage CTLR (Bayley et Iyo Sky)

Raquel Rodriguez et Bayley ont été très cliniques dans ce match. Rodriguez a assuré la victoire à son équipe en exécutant un slam pliant sur Bayley.

Cameron Grimes contre Ashante « Toi » Adonis

Grimes a remporté une victoire spectaculaire contre Ashante « Thee » Adonis de Hit Row avec le dévastateur Cave-in. Après le match, le baron Corbin a tendu une embuscade à Grimes par derrière sur la rampe.

LA Knight contre Rick Boogs

LA Knight a repoussé Rick Boogs en exécutant le dévastateur BFT. Il a affronté l’après-match de Street Profits.

AJ Styles contre Kross

AJ Styles est sorti vainqueur d’un match acharné contre Karrion Kross. Styles a montré sa classe en terminant le match avec un avant-bras phénoménal.

Chaos sur « The KO Show »

« The KO Show » mettait en vedette Kevin Owens et Sami Zayn avec les invités Roman Reigns et Solo Sikoa. Le spectacle a évolué vers le chaos lorsque les Usos sont entrés sur le ring. Un Jimmy Uso excité s’est proclamé « The Tribal Chief ». Par conséquent, Reigns est entré sur le ring et a fait tomber les microphones des mains des frères et une bagarre a éclaté sur le ring. SmackDown a clôturé avec Reigns hissant les quatre championnats par équipe au-dessus de la tête de manière euphorique.