Chaos sur Channel 5 alors que l’émission télévisée est révisée à mi-chemin de la série avec un tout nouveau titre

CHANNEL 5 a apparemment remanié une fois de plus l’une de ses émissions à mi-chemin d’une série.

La décision bizarre se concentre sur l’astronaute Tim Peake et son nouveau programme pour la chaîne.

Après avoir diffusé seulement deux épisodes de la série, les patrons de Channel 5 ont décidé de rafraîchir l’émission tout en étant toujours à l’antenne.

Cela signifie que la série a reçu un tout nouveau nom et qu’elle adoptera probablement de nouveaux graphismes correspondants,

Initialement intitulé Secrets of the Universe, le programme s’appellera désormais Tim Peake : Living In Space.

On ne sait pas encore ce qui a poussé Channel 5 à procéder à ce changement de toute dernière minute.

Les séries caractéristiques Tim visite une série de lieux étonnants, tels qu’un laboratoire où les étoiles sont « fabriquées », ainsi que le meilleur endroit d’observation des étoiles sur Terre.

En parlant de l’émission lors de sa première annonce, Tim a déclaré : « L’espace est une passion de toujours pour moi et pouvoir partager mes expériences personnelles et les connaissances que j’ai acquises avec le public de Channel 5 est plus qu’excitant !

« Il y a toujours tellement plus à apprendre et à découvrir – nous ne saurons jamais vraiment tout ce qu’il y a à savoir sur l’Univers – mais c’est une fascination infinie pour moi et pour les gens du monde entier, et je suis ravi de poursuivre mon voyage pour découvrir ses mystères. .»

Tim est devenu célèbre en 2015 pour avoir été le premier Britannique à vivre sur la Station spatiale internationale.

Ce n’est pas la première fois que Channel 5 opère un tel changement.

Le programme de chiens disparus de Clare Balding présentait le même traitement plus tôt cette année.

La série a subi un énorme changement pour son dernier épisode.

Précédemment intitulé Lost Dogs Live with Clare Balding, le programme a adopté un tout nouveau titre pour l’édition finale de la série.

L’émission s’appelait « Chien perdu, chien trouvé avec Clare Balding ».

Malgré le changement, Clare a semblé oublier à plusieurs reprises le nouveau titre de la série, car elle l’appelait continuellement par son ancien nom.

En souhaitant la bienvenue aux fans après la pause publicitaire, elle a déclaré : « Bienvenue dans Lost Chiens En direct. »