Chaos organisé alors que les enfants et les adultes visitent les portes ouvertes des services d’urgence à Kelowna

Le service d’incendie de Kelowna a tenu une journée portes ouvertes et présenté ses partenaires d’urgence le 7 mai.

Des centaines d’adultes et d’enfants se sont rendus dans l’ancien stationnement de Kelowna Costco pour vérifier les véhicules et l’équipement utilisés par les premiers intervenants.

Le chef adjoint des pompiers Mike Walroth a déclaré qu’il s’agissait du premier retour après la pandémie.

« Nous avons commencé la journée portes ouvertes en 2011 et nous avions quelques-unes de nos agences partenaires dans le parking arrière de la station 1. »

La réponse du public a été grande dès le début et l’événement a continué à se développer.

Les services d’incendie de Kelowna, Big White et YLW étaient présents à l’événement. La GRC de Kelowna, les Services de santé d’urgence, Central Okanagan Search and Rescue, BC Wildfire Service et l’Armée du Salut étaient également présents.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le service d’incendie organisait une journée portes ouvertes année après année, Walroth a déclaré: «Nous voulons apprendre aux enfants à quoi ressemble un pompier, à quoi ressemble un policier, donc s’ils ont besoin d’aide dans leur maison ou s’ils ont besoin d’aide sur le rue où ils savent où aller. Quelqu’un en uniforme est un visage amical et plus vous commencez jeune, plus il est facile de garder ce message.

La journée portes ouvertes a eu lieu de 9 h 30 à 12 h. L’Armée du Salut a servi un petit-déjeuner aux crêpes grâce à l’argent versé à la Kelowna Professional Firefighter Charitable Society.

