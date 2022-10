“Chaos”: le secrétaire d’Irlande du Nord critiqué pour ne pas avoir fixé la date des élections

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a été accusé d’avoir semé le “chaos” après avoir échoué à fixer une date pour une élection anticipée, malgré l’expiration du délai pour la formation d’un gouvernement décentralisé.

M. Heaton-Harris a insisté sur le fait qu’il convoquerait toujours les élections d’hiver de Stormont, mais qu’il rencontrerait d’abord les partis politiques.

Michelle O’Neill du Sinn Fein a déclaré que le fait de ne pas confirmer la date des élections était un “virage bizarre”, tandis que le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré que “le chaos continue”.

Il avait été largement prévu que M. Heaton-Harris annoncerait la date d’une élection vendredi – avec la date la plus probable du 15 décembre – après que la date limite de restauration de Stormont soit passée à minuit.

Cependant, M. Heaton-Harris a plutôt déclaré qu’il donnerait plus d’informations la semaine prochaine et rencontrerait les parties de Stormont – se disant “profondément déçu” que les parties ne puissent pas accepter de rétablir le partage du pouvoir.

Le boycott de Stormont par le DUP fait partie d’une campagne d’opposition au protocole d’Irlande du Nord – le parti unioniste refusant de revenir jusqu’à ce que des mesures décisives soient prises pour supprimer les obstacles au commerce de la mer d’Irlande.

Mais le chef du parti a déclaré que son parti était “prêt à se battre” contre une deuxième élection en un an et a condamné M. Heaton-Harris pour avoir ajouté à l’incertitude. “Le chaos continue et nous ne savons pas encore si nous allons avoir des élections en Irlande du Nord ou non”, a déclaré Sir Jeffrey.

Pour le Sinn Fein, Mme O’Neill a déclaré : « Aujourd’hui, [Mr Heaton-Harris] fait un demi-tour bizarre, dont il a manifestement communiqué l’un aux médias avant de parler aux parties locales, d’après ce que j’ai compris du moins.

Elle a ajouté: “Je pense juste que c’est bizarre, cela reflète la nature chaotique des conservateurs, c’est plus un dysfonctionnement, cela se répand dans notre politique.”

Sans exécutif ministériel en place après une impasse de six mois, le gouvernement britannique assume la responsabilité légale de convoquer de nouvelles élections. La responsabilité de la gestion des départements décentralisés passe désormais aux hauts fonctionnaires de Whitehall – bien que leurs pouvoirs soient limités.

M. Heaton-Harris a déclaré qu’il avait eu “de nombreuses” discussions avec toutes les parties et qu’il les rencontrerait à nouveau la semaine prochaine. Il a également nié que sa décision de ne pas déclencher d’élections immédiatement était un demi-tour.

S’exprimant à Belfast vendredi, M. Heaton-Harris a déclaré: «Je suis profondément déçu que nous en soyons où en sommes maintenant. C’est une situation très grave. Pourquoi appeler [an election] à présent? Parce que je suis légalement tenu de le faire.

Le gouvernement s’est engagé à abandonner certains contrôles protocolaires, soit par un compromis négocié avec l’UE, soit par une législation unilatérale. Mais cela n’a pas été suffisant pour le DUP.

M. Heaton-Harris a suggéré que les pourparlers avec l’UE sur la résolution du différend post-Brexit se déroulaient bien. “L’atmosphère de ces pourparlers a complètement changé ces dernières semaines et je suis optimiste et je crois vraiment que nous pouvons aussi arriver à quelque chose là-dessus”, a-t-il ajouté.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré qu’il était “profondément regrettable” que le gouvernement britannique soit désormais légalement tenu de déclencher des élections. Il a déclaré que cela était dû au “choix politique d’un parti de bloquer la formation de l’exécutif”.

La directrice des élections d’Irlande du Nord, Virginia McVea, a été forcée de s’excuser auprès des agents électoraux qui sont en attente pour aider le jour du scrutin, le 15 décembre.

«Pour les près de 6 000 personnes qui répondent actuellement à notre demande (que) si une élection était déclenchée le 15 décembre, seriez-vous disponible pour travailler, je m’excuse pour l’incertitude et leur demande de rester avec nous et de continuer à répondre sur le base du 15 décembre.