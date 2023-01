Chaos in House Rolls On: “Je ne serai jamais assermenté, n’est-ce pas?”

L’ambiance avait évolué depuis mardi, lorsqu’il y avait eu une cacophonie jubilatoire de familles réunies pour le début du 118e Congrès. Les législateurs avaient leurs proches qui regardaient depuis la galerie au-dessus du sol de la maison ou avaient des enfants à côté d’eux, attendant les photos d’assermentation et de célébration du grand jour.

Les familles dans la galerie ont diminué mercredi, alors qu’il semblait clair qu’aucun serment d’office ne serait prêté et qu’il n’y aurait pas de photos avec l’orateur – quel qu’il soit – prises à tout moment dans un proche avenir.

Mais le sol de la maison était frénétique. M. Gaetz a eu des conversations animées alors que les démocrates et les républicains se chahutaient lors de discours de nomination venteux. Un vote d’ajournement pour la soirée a éclaté en cris.

Certains ont profité de la mêlée. Le représentant élu George Santos, le nouveau républicain de New York qui a été poursuivi par ses mensonges sur ses antécédents, a été entouré de journalistes mardi. Il a passé une grande partie de son temps seul dans la chambre de la Chambre. Mais alors que l’attention se détournait de lui mercredi, il a commencé à discuter plus facilement avec ses collègues. Jeudi, il était assis avec certains des alliés de M. Gaetz, qui étaient apparemment heureux de l’accueillir dans le giron.

Un autre avantage est allé à C-SPAN. Avec personne en charge de la Chambre, le réseau câblé a fait face à peu de restrictions sur ce que ses caméras peuvent diffuser. Au lieu des plans larges habituels, C-SPAN a capturé les législateurs qui négocient, et l’irritation, la colère et la maladresse qui vont souvent avec.

Mais jeudi après-midi, les réunions entre la direction républicaine et les transfuges s’étaient largement déroulées à huis clos, ce qui signifie qu’il y avait moins d’action sur le terrain. Quelques petits détails sont ressortis: la représentante Lauren Underwood, une démocrate de l’Illinois, est revenue d’une pause lors du huitième tour de scrutin et était perplexe que quelqu’un ait pris le siège qu’elle occupait de manière fiable depuis des jours. La représentante Mariannette Miller-Meeks, une républicaine de l’Iowa, a apporté un casque de football en or sur le sol.

D’autres membres ont essayé de rendre les votes plus intéressants. M. Gaetz a rompu avec le précédent en votant pour l’ancien président Donald Trump. La représentante Lauren Boebert, la républicaine du Colorado qui est l’un des opposants les plus virulents à M. McCarthy, a taquiné la salle en disant lors du huitième vote qu’elle changeait son vote en un Kevin – le représentant Kevin Hern de l’Oklahoma.

Emilie Cochrane et Catherine Edmondson reportage contribué.