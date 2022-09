CHAOS funéraire de la reine alors que la ligne de train de Paddington est bloquée, laissant les personnes en deuil incapables de rentrer chez elles depuis Londres

Les personnes en deuil voyageant à Londres pour les funérailles de la reine ont été gravement perturbées après l’annulation des trains vers une grande gare.

Les dommages aux câbles électriques aériens entre la gare de Paddington et Slough ont entraîné l’arrêt de tous les services sur la ligne.

La ligne entre Sough et Paddington a été gravement perturbée Crédit : KMM / BEEM

Les navetteurs ont été contraints d’abandonner les trains car ils ont été annulés Crédit : KMM / BEEM

Les passagers du train de 6h25 du matin de Paddington à Slough ont été bloqués pendant plus de deux heures juste à l’extérieur de la gare de Londres, GWR confirmant qu’ils avaient évacué le train.

Les voyageurs sont confrontés à des annulations et des retards, et quiconque souhaite se rendre dans la capitale doit s’attendre à des retards jusqu’à 9 heures du matin demain matin.

Slough est un point de changement entre Paddington et Windsor et Eton Central – l’une des deux gares terrestres qui desservent le château de Windsor, qui doit être le dernier lieu de repos du monarque après une procession en provenance de Londres lundi après-midi.

La perturbation a également eu un impact sur les services Elizabeth Line et Heathrow Express, interrompant tous les trains à destination et en provenance de Londres.

De grandes foules ont été photographiées à la gare alors que les gens ont du mal à rentrer chez eux après les funérailles.

Les navetteurs de Reading ont été contraints de quitter les trains car ils ont été annulés en raison de la faute.

Les passagers qui attendaient à Slough ont été invités à se rendre à Windsor et à prendre un train du South Western Railway jusqu’à Waterloo.

Transport for London (TfL) a exhorté les voyageurs à changer à Hammersmith et à prendre la Piccadilly Line à la place.

Great Western Railways (GWR) a déclaré dans un message Twitter de son compte de service client : « En raison de dommages aux câbles aériens, toutes les lignes entre Slough et Paddington sont bloquées.

“Les services de train circulant vers ou depuis ces gares seront annulés ou retardés jusqu’à 90 minutes.”

Une mise à jour sur le site Web de la gare de Paddington indique que des perturbations sont attendues jusqu’à 9 heures du matin demain, tous les trains de la ligne étant annulés.

GWR a présenté ses excuses aux clients dans une autre déclaration, ajoutant : “Nous sommes vraiment désolés pour la perturbation de ce matin et travaillons dur pour que les services fonctionnent dès que possible”.

On estime que jusqu’à deux millions de personnes se sont rendues à Londres pour assister aux funérailles et de nombreux lieux centraux étaient “extrêmement occupés”, selon la mairie.

“Les zones à l’intérieur et autour de Buckingham Palace, Westminster, Whitehall, St James’s Park et Green Park sont extrêmement occupées”, a-t-il déclaré.

Le patron de TfL, Andy Byford, a décrit l’événement comme “probablement l’un des jours les plus chargés que Transport for London ait jamais connus”. Il a ajouté que le service avait préparé jusqu’à un million de visiteurs supplémentaires dans les zones autour des parcs royaux.

M. Byford a déclaré que les réunions non essentielles avaient été reportées et que des personnes de toute l’organisation s’efforçaient de garantir que les visiteurs puissent “se déplacer dans la ville”.

Le président de Network Rail, Sir Peter Hendy, a déclaré : “Il s’agit de la plus grande opération de transport public depuis les Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les opérateurs ferroviaires pour faire circuler des trains supplémentaires de jour comme de nuit.”

“Pour nous aider à offrir la meilleure expérience possible et à éviter les longues files d’attente dans les gares, nous demandons aux gens de ne pas se précipiter chez eux après les funérailles et les processions, mais de prendre leur temps et de découvrir Londres en ce jour mémorable.”

Plus de 100 vols de l’aéroport d’Heathrow ont été annulés pour éviter que le bruit des avions ne perturbe les procédures à l’abbaye de Westminster et au château de Windsor.

La panne a conduit au chaos dans les grandes gares Crédit : KMM / BEEM

Des retards sont attendus jusqu’à 9h demain Crédit : KMM / BEEM