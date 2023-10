Chaos en vol alors que des rats et des animaux sauvages terrorisent les passagers et l’équipage du vol

Un avion reliant Bangkok à Taiwan a pris une tournure folle lorsqu’un rat et une loutre introduits clandestinement à bord par un passager se sont détachés dans la cabine principale en plein vol.

« J’étais confus, alors il a répété ‘rat de compagnie, rat de compagnie, il a un corps blanc et il n’est pas petit », a déclaré un passager à ViralPress.

Le vol de mercredi à bord d’un vol low-cost VietJet Air a éclaté en panique lorsque les hôtesses de l’air ont paniqué en remarquant ce que les passagers ont décrit comme un rat albinos et une loutre de près d’un pied de long se précipitant sur le sol.

Une fouille policière ultérieure du navire a également permis de découvrir une boîte contenant 28 tortues vivantes, un serpent, une marmotte, deux loutres et deux autres rongeurs d’espèces inconnues parmi les bagages à l’atterrissage à Taipei.

La police a concentré son enquête sur une passagère qui aurait fait passer les créatures en contrebande à travers la sécurité de l’aéroport international de Suvarnabhumi en Thaïlande. La femme encourt une amende pouvant aller jusqu’à 31 000 $, comme le prévoit la loi sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses animales.

« Je l’ai dit au personnel de cabine et ils ont vérifié l’avion », a expliqué le passager. « C’est à ce moment-là qu’ils ont trouvé la grosse loutre sous l’un des sièges. »

« Ils ont continué à chercher le rat blanc et un employé a attrapé le rat », a ajouté le passager. « Il les a mordus à la main alors qu’ils le rapportaient à la cuisine à l’arrière de l’avion. »

Le personnel de cabine a immédiatement ordonné à toute personne transportant les animaux à bord de l’avion de se faire connaître. La coupable ne s’est pas manifestée au départ, mais après que le personnel de cabine a commencé à enquêter, elle a demandé un remboursement et a admis être propriétaire des animaux en fuite.

La femme a peut-être acheté les animaux dans un marché thaïlandais et a cherché à les ramener chez elle après une visite.

Les tortues resteront en quarantaine et les autres animaux seront envoyés à l’Université des sciences et technologies de Pingtung pour examen et « confirmation » avant que les autorités ne les « éliminent ».

VietJet Air est la première compagnie aérienne privée établie au Vietnam et est actuellement la plus grande compagnie aérienne privée du pays, selon le Victoria Advocate.