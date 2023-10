Le chef STAR, Gino D’Acampo, était en colère contre les patrons de la télévision hier soir après une cascade de luge désastreuse pour une émission de voyage à gros budget – et a déclaré : « Tout était un désastre. »

Une ambulance a été appelée après que trois personnes aient été mêlées au drame, tandis que Gino a également été soigné par des médecins.

Hier soir, l’Italien de 47 ans, qui tournait avec son ami Fred Sirieix, a déclaré : « C’était le pire tournage de notre vie.

“Je suis choqué de ne pas avoir reçu d’appel téléphonique d’ITV pour voir comment je vais et j’ai hâte de leur parler de tout cela.

« Après 22 ans de travail avec eux, j’ai eu un accident et je tombe malade, et pourtant je ne reçois pas d’appel téléphonique ; Je sens le poisson. Je pense qu’ITV n’a aucune idée de ce qui s’est passé.

L’accident s’est produit pendant le tournage d’une nouvelle émission d’ITV, Emission Impossible, et la production est désormais définitivement arrêtée.

Les acteurs et l’équipe choqués ont tous été renvoyés chez eux et ont bénéficié de conseils suite à l’accident survenu à Vienne, en Autriche, le 18 octobre.

Gino a ensuite eu une température de 40,3 degrés et était alité – ce pour quoi il blâme le tournage de « journées de 12 à 14 heures » dans des conditions glaciales.

L’incident fera des comparaisons avec le terrifiant accident de Top Gear d’Andrew « Freddie » Flintoff – qui a été imputé à des oublis incompétents en matière de santé et de sécurité.

Hier soir, une source a déclaré : « Fred et Gino ont signalé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant la santé et la sécurité, et ils étaient épuisés par de longues journées de 12 ou 14 heures dans des conditions glaciales. Auparavant, ils tournaient dans un glacier.

« Une cascade a vu Gino devoir descendre un toboggan de 200 pieds sur un toboggan, tenant un verre à cocktail. Il a fait part de ses inquiétudes en haut de la diapositive concernant le verre.

« Il était encore en train de filmer un film devant la caméra lorsqu’une mère et ses deux enfants se sont précipités à 30 mph et se sont écrasés.

« Il y avait du sang partout et l’un des garçons avait du sang qui coulait de sa bouche.

« La mère et son autre enfant ont eu une commotion cérébrale et une ambulance a été immédiatement appelée pour que Gino soit soigné sur place.

« L’équipe a été naturellement secouée et le tournage a été immédiatement interrompu.

« ITV avait de réelles préoccupations en matière de devoir de diligence et a immédiatement proposé des conseils à toute personne susceptible d’être bouleversée par ce qu’elle avait vu.

«Il y avait des échos de l’accident de Freddie Flintoff et ITV était catégorique sur le fait qu’ils prenaient soin de leur personnel.

« Le lendemain, Fred et Gino sont tombés malades et la température de Gino a grimpé jusqu’à 40,3 degrés. Deux médecins ont été appelés.

« On lui a prescrit des antibiotiques et il a dû rester enfermé à Vienne jusqu’à ce qu’il soit suffisamment bien pour rentrer chez lui.

« Gino était furieux après l’accident et a exprimé ses frustrations au bas du toboggan.

L’ensemble de la production est désormais à l’arrêt, avec des doutes sur l’avenir de la série.

Ironiquement, toute l’équipe de l’émission – sur la façon de réduire l’empreinte carbone – a été rapatriée chez elle. Hier, ITV a confirmé que la série n’était plus « en production », tandis que les projets d’une deuxième série ont également été annulés.

Emission Impossible a été présenté comme un projet passionné pour Gino et la star française de First Dates Fred, 51 ans.

Le couple s’est efforcé de manger, de dormir et de voyager de la manière la plus durable possible dans des endroits « inspirants ».

La série en six parties d’épisodes de 30 minutes devait également faire le tour des îles croates.

La société de production Betty TV essaierait désormais frénétiquement de récupérer ses coûts, craignant une facture d’assurance en spirale pour le tournage interrompu.

La capitale autrichienne a été choisie comme toile de fond après avoir été classée ville la plus verte du monde.

Dans un communiqué annonçant leur nouvelle émission, Gino et Fred ont déclaré : « Nous sommes ravis d’être recyclés par ITV pour une autre aventure pleine d’action et nous avons hâte de concocter de fantastiques plats durables tout en espérant susciter le débat autour de ces questions importantes. .

« Nous ne trouverons peut-être pas la recette pour sauver la planète, mais nous espérons divertir, informer et inciter le public à réfléchir à apporter des changements dans sa propre vie. »

Ce dernier épisode fait suite à une année mouvementée pour le populaire italien.

Plus tôt cette année, Gino a quitté sa tournée télévisée avec Fred et Gordon Ramsay après des difficultés à négocier les termes de son contrat.

En avril, The Sun a raconté comment il avait été pris dans une affaire de drogue – à la grande fureur du chef étoilé Michelin, Gordon, 56 ans.

Border Force a arrêté Gino après son atterrissage en Grande-Bretagne à bord du jet privé de Ramsay après le tournage en Espagne.

Gino est marié à Jessica Stellina Morrison, avec qui il a trois enfants.

Il est un habitué des émissions de télévision, notamment Celebrity Juice, et a repris il y a trois ans la version remaniée du quiz ITV Family Fortunes.

Hier soir, Betty TV a été contactée pour commentaires.

ITV a refusé de commenter.

