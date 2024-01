Chaos des voyages à Paris et à Londres après les inondations des tunnels

Les projets de vacances de centaines de personnes ont été bouleversés du jour au lendemain après qu’Eurostar a annulé les services de train à destination et en provenance de Londres en raison de l’inondation d’un tunnel sous la Tamise.

De grandes foules de voyageurs tentant de traverser la Manche se sont retrouvées bloquées à la gare internationale de St Pancras à Londres et à la gare du Nord à Paris. Eurostar, qui dessert Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam, a annoncé l’annulation des 41 trains prévus pour la journée en raison des inondations.

Les ingénieurs travaillant sur le tunnel ont déclaré que les niveaux d’eau diminuaient. Le volume d’eau dans le tunnel était “sans précédent”, ont-ils indiqué.

Le Royaume-Uni a été frappé par des vents violents en rafales et de fortes pluies provoquées par la tempête Gerrit tout au long de la période des vacances. Des conditions météorologiques plus orageuses et des perturbations des déplacements sont attendues au cours du dernier week-end de l’année.

De nombreux voyageurs coincés dans les gares étaient assis par terre et sur leurs valises, se précipitant pour trouver un hébergement de dernière minute ou des plans alternatifs.

Chris Dillashaw, de San Antonio, au Texas, fait partie des nombreux dont les projets pour le réveillon du Nouvel An ont été ruinés par le chaos des voyages.

“Toute notre famille est ici… Nous fêtions Noël à Paris, puis nous nous sommes dirigés vers Londres pour nos projets du Nouvel An”, a-t-il déclaré à l’Associated Press alors qu’il attendait à la Gare du Nord. “C’est assez décevant de découvrir par e-mail ce qui s’est passé.”

Christina David, 25 ans, et Georgina Benyamin, 26 ans, de Sydney, ont déclaré qu’elles n’avaient nulle part où aller après avoir découvert que leur train de Londres à Paris – leur dernière étape d’une tournée européenne d’une semaine – avait été annulé.

Une vue sur le tunnel Ebbsfleet inondé alors que les trains Eurostar en provenance de Londres ont été annulés après les inondations du tunnel. (Source : Presse associée)

“Nous avons payé pour un hôtel cher avec vue sur la Tour Eiffel”, a déclaré Benyamin. “Maintenant, nous devons réserver un hôtel pour passer la nuit ici. Nous ne savons pas où aller, nous n’avons nulle part où loger.”

Eurostar s’est déclaré “extrêmement désolé pour les problèmes imprévus affectant nos clients et nos services”.

“Nous comprenons qu’il s’agit d’un moment crucial pour rentrer à la maison à la fin des fêtes et avant le Nouvel An”, a déclaré la société.

Les services d’Eurostar ont également été perturbés juste avant Noël en raison d’une grève du personnel d’Eurotunnel.

Le météorologue britannique, le Met Office, a déclaré que davantage de vents violents et de pluies devraient frapper Londres et le sud de l’Angleterre.

Des rafales pouvant atteindre 80 km/h sont attendues, les vents les plus forts étant probablement proches des zones côtières.