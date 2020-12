Le ministre français des Transports a déclaré qu’il s’attend à ce que l’UE agisse dans les heures pour permettre une reprise du trafic entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale.

Jean-Baptiste Djebbari s’exprimait après que des pays du monde entier ont imposé des restrictions aux voyages en provenance du Royaume-Uni en réponse aux nouvelles de la nouvelle variante de Covid-19 circulant hors de contrôle dans le pays.

Alors que les files de camions se développaient dans les ports de la Manche en raison de la décision de la France de fermer ses frontières non seulement aux voyageurs individuels mais aussi aux camions en provenance de Grande-Bretagne, Boris Johnson a convoqué une réunion du comité des urgences du gouvernement Cobra pendant que les dirigeants de l’UE discutaient d’une réponse unifiée à la dernière menace. du coronavirus.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a été contraint d’exhorter les transporteurs à ne pas se rendre dans les ports du Kent, car les entreprises ont averti que l’interdiction leur coûterait des millions de livres et les ferait même faillir.

M. Shapps a insisté sur le fait que les perturbations autour des ports de la Manche « n’auront pas d’impact » sur les vaccins contre les coronavirus importés de Belgique car ils arrivent dans des conteneurs plutôt qu’à l’arrière de camions.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer a appelé M. Johnson à tenir une conférence de presse quotidienne pour tenir le public informé jusqu’à la fin de la crise. Et il a exigé que le gouvernement conclue un accord commercial avec l’UE d’ici la fin de la semaine, au milieu des craintes qu’un Brexit sans accord le 31 décembre n’ajoute au chaos et n’entraîne des pénuries de nourriture et de médicaments.

Le député conservateur principal Tobias Ellwood a déclaré que si aucun accord n’était conclu d’ici la nouvelle année, M. Johnson devrait demander une prolongation de la transition du Royaume-Uni hors du marché unique et de l’union douanière plutôt que d’accepter un effondrement aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce.

Décrivant l’accord commercial comme «la plus grande décision en une génération (et) 98% réalisée», l’ancien ministre des Affaires étrangères M. Ellwood, qui préside le comité de la défense des conditions de sécurité. S’il n’y a pas d’accord d’ici le Nouvel An, faisons ce qu’il y a de mieux pour le Royaume-Uni et mettons le chronomètre en pause. »

Une série de pays de l’UE, dont la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie, ont annoncé des restrictions aux voyages depuis le Royaume-Uni en réponse à l’annonce par M. Johnson d’une nouvelle souche virulente de Covid circulant au Royaume-Uni.

Alors qu’ils discutaient de leur prochaine étape, le ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré que «dans les prochaines heures», l’UE «mettra en place un protocole sanitaire solide afin que les flux en provenance du Royaume-Uni puissent reprendre».

«Notre priorité: protéger nos ressortissants et nos concitoyens», a-t-il déclaré sur Twitter.

M. Shapps a déclaré qu’environ 6000 véhicules étaient attendus à Douvres et Folkestone aujourd’hui, dont 4000 devraient traverser la Manche en ferry et 2000 par le tunnel.

Mais il a dit qu’ils ne représentaient qu’une minorité des 32 000 unités qui traversent le Royaume-Uni, car «la grande majorité – y compris la quasi-totalité du vaccin – vient en fait par conteneur».

Le blocage de la France devrait durer au moins 48 heures et a contraint le port ferry de Douvres et l’Eurotunnel à fermer le trafic quittant le Royaume-Uni.

L’Allemagne, l’Irlande, l’Autriche, les Pays-Bas, l’Italie et la Belgique et d’autres pays ont également mis en place des restrictions.

Le directeur général de la Fédération des aliments et boissons, Ian Wright, a mis en garde contre d’éventuelles pénuries alimentaires à la suite de la fermeture de la frontière.

Il a déclaré que la suspension du trafic de fret accompagné du Royaume-Uni vers la France «a le potentiel de perturber gravement l’approvisionnement en produits frais de Noël au Royaume-Uni – et les exportations de produits alimentaires et de boissons britanniques.

«Les camionneurs de Continental ne voudront pas voyager ici s’ils ont vraiment peur de se retrouver bloqués. Le gouvernement doit de toute urgence persuader le gouvernement français d’exempter le fret accompagné de son interdiction.

Les détaillants ont également demandé au gouvernement de trouver une résolution diplomatique rapide. «C’est une voie d’approvisionnement clé pour les produits frais à cette période de l’année: les passages de canaux voient 10 000 camions passer quotidiennement pendant les périodes de pointe comme à l’approche de Noël», a déclaré Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable chez British Retail Consortium.

«Nous exhortons le gouvernement britannique et l’UE à trouver une solution pragmatique à ce problème dès que possible, afin d’éviter les perturbations pour les consommateurs.»

Le SNP et les libéraux démocrates ont exhorté le Premier ministre à prolonger la période de transition, Nicola Sturgeon affirmant qu’il serait «inadmissible» qu’il «aggrave» les problèmes actuels de coronavirus au Royaume-Uni avec un Brexit sans accord.

Mais Starmer a résisté à la pression pour les rejoindre, affirmant seulement que M. Johnson devrait obtenir un accord d’ici la fin de la semaine.

« Ne vous y trompez pas, c’est désormais une véritable urgence », a déclaré le dirigeant travailliste dans un discours.

«Je fais confiance aux Britanniques pour qu’ils relèvent à nouveau les défis, comme ils l’ont fait à chaque étape de la pandémie.

«Mais ils attendent du gouvernement qu’il fasse de même. Nous ne pouvons plus avoir d’espoir trop prometteur et faux, plus de messages confus et une prise de décision lente. Nous avons besoin d’un leadership clair et décisif.

«Le Premier ministre doit être franc avec les gens sur ce qui se passe précisément et ce qu’il va faire à ce sujet.

«Il doit s’adresser à la nation aujourd’hui après la réunion de Cobra de ce matin, puis tenir des conférences de presse quotidiennes jusqu’à ce que les perturbations se soient atténuées.

«Il doit également obtenir l’accord sur le Brexit qu’il a promis et le faire cette semaine. Ce n’est pas un jeu de brinkmanship. C’est la vie des gens, les emplois des gens et les entreprises des gens.

«Ils ont besoin d’un accord. Ils attendent un accord. Et un accord est ce qui doit arriver.