Chaos de voyage – Les automobilistes bloqués jouent au baby-foot et organisent une FÊTE sur la M6 alors que la grève des trains mène à l’enfer de la circulation

Les automobilistes GRIDLOCKED ont organisé une FÊTE sur la M6 alors que les grèves des trains mènent à l’enfer de la circulation.

Les plans du week-end des Britanniques étaient en lambeaux aujourd’hui alors que le personnel de sept entreprises ferroviaires a lancé une grève de 24 heures dans un différend sur les salaires.

Un groupe d’automobilistes bloqués a commencé une rave au bord de la route avec une fanfare en direct 1 crédit

La M6 a été frappée par de longs embouteillages alors que les conducteurs étaient contraints de circuler sur les routes par des grèves de train 1 crédit

La grève des membres du syndicat des chemins de fer Aslef a entraîné la suppression des voyages à travers le pays – les demandeurs de soleil désespérés étant contraints de prendre la route à la place.

Mais l’augmentation du trafic a laissé les autoroutes remplies de bouchons massifs.

La congestion était si grave sur la M6 que certains conducteurs fous de remue-ménage ont sorti leurs voitures et ont commencé une rave au bord de la route.

Images partagées sur Twitter a montré que le groupe a commencé une fête bruyante avec une fanfare en direct.

Les fans de football se rendant au samedi d’ouverture des ligues anglaises et les personnes se rendant aux Jeux du Commonwealth à Birmingham ont été parmi les personnes touchées.

L’AA a déclaré que l’échangeur M4 / M5 à l’ouest de Bristol “se développe avec le trafic”, alors qu’il y avait plus de voitures sur la route sur la M5 en direction du sud vers Exeter.

Des lignes de piquetage ont été montées à l’extérieur des gares samedi, avec les services Arriva Rail London, Greater Anglia, Great Western, Hull Trains, LNER, Southeastern et West Midlands Trains tous affectés.

Et les grèves seront intensifiées le mois prochain avec une série de débrayages dans la dispute amère sur les emplois, les salaires et les conditions.

C’est le dernier coup porté à un été de mécontentement, le patron du syndicat des chemins de fer Mick Lynch appelant à une grève générale si Liz Truss devient Premier ministre.

Steve Montgomery, président du Rail Delivery Group, a déclaré: “Nous sommes vraiment déçus que la direction d’Aslef ait décidé d’imposer encore plus d’incertitude et de perturbations aux passagers et aux entreprises au cours d’une semaine qui a déjà vu une grève du RMT.

“Des millions de passagers verront leurs plans de week-end perturbés, en particulier ceux qui travaillent, ou qui se rendent aux Jeux du Commonwealth ou au premier match de football de la saison.”

Mercredi, les navetteurs ont été avertis de NE PAS voyager lorsqu’un autre débrayage ferroviaire de 24 heures a frappé.

Grant Shapps a écrit dans The Times : “Les ‘Two Micks’, Lynch du RMT et Whelan d’Aslef, emmènent le contribuable faire un tour, mais pas de la manière dont ils sont censés le faire.

“RMT cale sur la réforme et Aslef traîne les pieds dans les négociations alors que les deux appellent à d’autres grèves. Assez.”