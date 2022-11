Chaos de voyage alors que la tempête Claudio bat la Grande-Bretagne avec des vents de 70 mph – avec plus de coups de vent demain

Les BRITS sont confrontés au chaos des voyages aujourd’hui après que la tempête Claudio a frappé le Royaume-Uni avec des rafales de 70 mph pendant la nuit.

La plupart des régions d’Angleterre et du Pays de Galles ont été touchées par des conditions humides le matin d’aujourd’hui alors que la pluie battante continue de faire dérailler les navetteurs.

Les navetteurs ont été aux prises avec des conditions humides et venteuses à Londres ce matin Crédit : LNP

Des bateaux ont également été renversés à Mudeford Quay dans le Dorset ce matin Crédit : BNPS

Des vents violents ont renversé un grand arbre dans le centre-ville de Bournemouth, Dorset Crédit : BNPS

Une femme se couvre la tête de la pluie battante à Greenwich Crédit : LNP

Le Met Office a un avertissement météo jaune pour les vents forts en place le long de la côte sud de l’Angleterre Crédit : Met Office

Les averses et les vents affectent la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles Crédit : Met Office

Le Met Office a mis en place des avertissements météorologiques jaunes qui dureront jusqu’à mercredi.

Et l’agence météorologique a indiqué que “quelques retards dans les transports routiers, ferroviaires, aériens et maritimes” étaient très probables aujourd’hui.

Les services de bus et de train peuvent également être affectés à certains endroits, certains trajets prenant plus de temps.

Les flics ont averti les conducteurs aux heures de pointe de ralentir ce matin car des pluies torrentielles ont transformé les routes en patins.

Des centaines de maisons ont été plongées dans le noir pendant la nuit alors que la puissante tempête continue de frapper le Royaume-Uni avec des coups de vent hurlants et des pluies battantes.

Les équipes de réparation d’électricité ont lutté contre des conditions atroces pour tenter de rétablir l’approvisionnement de 570 propriétés à Eastbourne, dans le Sussex, donnant sur la Manche.

Les vents violents auraient fait tomber des arbres et des branches sur les lignes électriques, les cassant comme du coton.

Cela a également été signalé dans le Dorset, à Bournemouth, où un grand arbre a été renversé par les violentes rafales.

Alors que les propriétaires du Nottinghamshire se seraient battus pour empêcher les eaux de crue de pénétrer dans leurs maisons après les fortes averses.

À Cornwall, 160 maisons près de Truro n’avaient pas d’électricité ce matin tandis que 160 propriétés ont été bloquées à Bristol.

Le déplacement de la tempête Claudio vers l’est mardi devrait également entraîner de fortes averses dans le sud et le centre de l’Angleterre, a ajouté le Met Office.

Et l’agence météorologique a averti que d’éventuelles inondations et perturbations des transports pourraient se poursuivre.

Les vents seront probablement les plus forts le long des zones côtières de la mer d’Irlande, y compris l’ouest du Pays de Galles, le nord-ouest de l’Angleterre et le sud-ouest de l’Écosse, ainsi que la côte est de l’Irlande du Nord.

Le météorologue en chef du Met Office, Neil Armstrong, a déclaré: «Les impacts les plus importants de la tempête Claudio sont attendus dans le nord de la France, c’est pourquoi il a été désigné comme système par Météo-France.

“Ce que cela signifie pour nous au Royaume-Uni, c’est que des vents violents soient possibles le long d’une grande partie de la côte sud de l’Angleterre.

“Certaines zones côtières isolées et particulièrement exposées pourraient voir des rafales supérieures à 70 mph, tandis qu’une grande partie de la zone d’avertissement verra des rafales comprises entre 50 et 60 mph.”

Des conditions misérables devraient également durer jusqu’à mercredi, ainsi que des mouvements de basse pression de l’ouest apportant du vent et de la pluie pour beaucoup.

Le météorologue en chef adjoint Steven Keates a déclaré: «Dans la zone d’avertissement, des rafales sont attendues entre 55 et 65 mph.

« Ceci est associé à une basse pression se déplaçant vers le nord-ouest du Royaume-Uni, qui entraîne de fortes pluies mercredi, en particulier dans certaines parties du sud-ouest de l’Écosse, de la Cumbrie et de l’ouest du Pays de Galles, bien qu’une grande partie du Royaume-Uni verra de la pluie tout au long de la journée. .

“En plus des vents violents dans la zone d’avertissement, de nombreuses régions du Royaume-Uni connaîtront des vents forts et en rafales, au moins pendant un certain temps, mercredi.”